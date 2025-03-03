Emevi Camii'nde Gaziantepli Halıcıların İmzalı Yeni Halılar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Emevi Camii'nde Gaziantepli Halıcıların İmzalı Yeni Halılar

Şam'daki tarihi Emevi Camii, Gaziantepli halıcılar tarafından dokunan 5 bin 500 metrekarelik yeni halılarıyla yeniden süslendi. Proje, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindeki heyetin katılımıyla tamamlandı. Halıların serilmesi, iki şehir arasında iş birliğini güçlendirmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

03.03.2025 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Şam'daki tarihi Emevi Camii, Gaziantepli halıcılar tarafından dokunan halılarına kavuştu

ŞAM - Suriye'nin başkenti Şam'daki tarihi Emevi Camii'nin Gaziantepli halıcılar tarafından dokunan 5 bin 500 metrekarelik yeni halılarını serme çalışması, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu'nun da aralarında bulunduğu heyetin katılımıyla tamamlandı.

Halıların serilmesi için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindeki heyet Şam'a gitti. Heyet, caminin ibadete hazır hale getirilmesi sürecine katkı sağladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Fatma Şahin, "On bir ayın sultanında, çok özel bir mekandayız. Şam Emevi Camisi'ndeyiz. Sabah geldik. Önce Şam Valimizle bir araya geldik. Heyet olarak geldik. Birlikte Gaziantep Büyükşehirin başkan yardımcılarının, teknik daire başkanları hep birlikte ne yapacağımızı konuştuk. Cerablus'ta bunu başardık. İnşallah Halep'te de Şam'da da bütün gücümüzle yanlarında olacağız ve şehrin tamamen hak ettiği şekilde yaşam kalitesini iyileştirme, şehri bir şehr-i medeniyet, mutlu şehir, erdemli şehir yapma konusunda bütün gücümüzle yanlarında olacağız" dedi.

Halıcılar Birliği'ne teşekkür eden Şahin, "Daha önce böyle bir talep gelmişti halıların yenilenmesiyle alakalı. Dünyanın halısını üreten Halıcılar Birliği'nin merkezi olan Gaziantep'te de Halıcılar Birliği dedi ki 'Buna biz talibiz.' Rengini çalıştılar, desenini çalıştılar, alternatifleri çalıştılar. İki tarafın onayıyla ortak bir renk, ortak bir desen oluştu. Tabii çok kısa sürede bunun üretilmesi lazımdı. Yüzde yüz yün, çok özel bir ürün. Hemen ipliği üretildi, hemen hızlı bir şekilde Gaziantep'e getirildi. Dokuma tezgahları çalıştı. Bizim bir sözümüz vardı: Teravihe yetiştirmek. Teravihe yetiştirmenin büyük bir mutluluğunu ve huzurunu yaşıyorum. Rabbim yapılan bütün duaları kabul buyursun. Bölge huzura, mutluluğa, kardeşliğe ulaşsın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum" şeklinde konuştu.

Heyet son halı parçasını beraber serdi

Emevi Camii'nin Gaziantepli halıcılar tarafından dokunan 5 bin 500 metrekarelik yeni halılarını serme çalışmasına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'in yanı sıra İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu da katıldı. Heyet, son halı parçasını sererek sürecin tamamlanmasına eşlik etti.

Gaziantep ve Şam arasında belediyecilik iş birliği güçlenecek

Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindeki heyet, Şam'da halı serme çalışmalarının ardından Şam Valisi Mahir Mervan'ı ziyaret etti. Görüşmede, iki şehir arasındaki iş birliği, belediyecilik alanında yapılacak ortak çalışmalar ve teknik destek sağlanması konuları ele alındı. Başkan Şahin, Gaziantep'in belediyecilik anlamında önemli bir bilgi birikimine sahip olduğunu ve bu tecrübeyi Şam ile paylaşmaya hazır olduklarını belirtti. Şahin, "Şam ve Halep, tarihsel bağlarımızın güçlü olduğu şehirler. Kardeşlik hukukunu güncellemek ve ortak projeler geliştirmek için buradayız. Belediyecilik anlamında altyapıdan üstyapıya kadar her türlü desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin ardından, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Şam'daki diğer belediyecilik projelerine destek sunmak üzere teknik ekipleriyle çalışmalarına başladı. Gaziantep ve Şam arasında başlatılacak kardeş şehir süreci çerçevesinde, altyapı ve üstyapı projelerinde iş birliği yapılması planlanıyor.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Fatma Şahin, Fatma Şahin, Gaziantep, Politika, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emevi Camii'nde Gaziantepli Halıcıların İmzalı Yeni Halılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:39 Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
12:35 İstanbul’da tepki çeken eylem trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi
11:57 Usta sanatçı Edip Akbayram’a gözyaşları eşliğinde veda “Seni saklayacağım baba“ Usta sanatçı Edip Akbayram'a gözyaşları eşliğinde veda! "Seni saklayacağım baba"
10:57 Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim
10:47 Sayısız mağdur vardı Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor Sayısız mağdur vardı! Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
18:17 BİM, Rekabet Kurulu’nun kestiği cezaya itiraz etti BİM, Rekabet Kurulu'nun kestiği cezaya itiraz etti
18:10 Gaziantep FK, Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti
18:05 CHP’deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak CHP'deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak
17:48 Terör örgütü PKK’nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan’dan ilk yorum Terör örgütü PKK'nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan'dan ilk yorum
17:41 Wanda Nara’dan Icardi’nin hayatını karartacak suçlama Wanda Nara'dan Icardi'nin hayatını karartacak suçlama
17:21 AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok
17:17 Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!
16:59 Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 13:41:06. #7.12#
SON DAKİKA: Emevi Camii'nde Gaziantepli Halıcıların İmzalı Yeni Halılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.