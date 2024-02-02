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Emine Erdoğan, Alev Alatlı için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika
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Emine Erdoğan, Alev Alatlı için başsağlığı mesajı yayımladı

Emine Erdoğan, Alev Alatlı için başsağlığı mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı için başsağlığı mesajı yayımladı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Alev Alatlı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduğunu belirtti ve Alatlı'nın münevver kişiliğini ve eserlerini anlattı. Başsağlığı dileklerini ileten Erdoğan, Alatlı'ya Allah'tan rahmet diledi.

02.02.2024 16:16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bu toprakların yetiştirdiği en kıymetli münevverlerden, daima hak ve hakikatten taraf duruşuyla gönlümüzde ve hafızamızda müstesna bir yere sahip Alev Alatlı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Geride sevgi ve saygıyla anılacak bir ömür, unutulmaz eserler ve aydınlık bir iz bıraktı. Kendi ifadeleriyle Sayın Alatlı'yı 'güneşin battığı diyarlardan doğduğu diyarlara, aydınlanma kutbundan merhamet kutbuna hicret etmeye çalışan, hakikati arayan bir entelektüel' olarak hürmetle anacağız. Sayın Alatlı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA

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