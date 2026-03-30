Emine Erdoğan'dan "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü"ne ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emine Erdoğan'dan "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü"ne ilişkin paylaşım Açıklaması

30.03.2026 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi'nde edinilen tecrübelerin, davranış değişikliğinin en güçlü çevre ve iklim politikası olduğunu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi'nde edinilen tecrübelerin, davranış değişikliğinin en güçlü çevre ve iklim politikası olduğunu gösterdiğini belirterek, "Yani sorumlu bir davranış, tüm insanlığı ve doğayı halka halka kuşatan bir iyilik dalgasına dönüşebilir." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda, 105 ülkenin de ortak sunuculuğunda oy birliğiyle kabul edilen kararla 30 Mart'ın "Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak ilan edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"2017 yılında başlattığımız Sıfır Atık Projesi'nde bugüne kadar edindiğimiz tecrübeler bize gösterdi ki davranış değişikliği en güçlü çevre ve iklim politikasıdır. Yani sorumlu bir davranış, tüm insanlığı ve doğayı halka halka kuşatan bir iyilik dalgasına dönüşebilir. Faturasını hepimizin ödediği gıda kaybının ve israfının önüne geçebiliriz. Tabiatın kendini yenilemesine fırsat verir, çevre kirliliğinin ve sera gazı emisyonlarının azalmasına katkı sağlayabiliriz. 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle birlik olalım, fark edelim, küçük adımlarla büyük mesafeler katedelim."

Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'dan '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'ne ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 14:45:33. #7.13#
SON DAKİKA: Emine Erdoğan'dan "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü"ne ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.