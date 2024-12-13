Emine Erdoğan'dan BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu toplantısı paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
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Emine Erdoğan'dan BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu toplantısı paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, başkanlık ettiği Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulunun İstanbul'da gerçekleşen üçüncü resmi toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.

13.12.2024 17:16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, başkanlık ettiği Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulunun İstanbul'da gerçekleşen üçüncü resmi toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplantıyı İstanbul'da üyelerin yüz yüze ve çevrim içi katılımlarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toplantıda, daha önce ele aldıkları önemli başlıkları derinlemesine değerlendirdiklerini kaydeden Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sıfır atık hareketinin bir yaşam felsefesi olarak dünyamıza nasıl yön verebileceği üzerinde durduk. Bu hareketin, gidişatı tersine çeviren güçlü bir yol haritası sunduğu gerçeğini daha geniş kitlelere ulaştırmanın sorumluluğunu hep birlikte taşıyoruz. Toplantımızda, dünyanın farklı coğrafyalarındaki çabaları ortak bir vizyonda buluşturacak küresel bir liderlik anlayışının gerekliliğini değerlendirdik. Bu vizyon doğrultusunda belirlediğimiz 2025 hedeflerimize ulaşmak için atılacak somut ve etkili adımları tartıştık. Kurul üyelerimizin derin bilgi ve değerli katkıları, bu yolculukta en mühim gücümüzdür. Daha adil bir dünya için yaktığımız bu meşalenin ışığının her yere ulaşmasını temenni ediyor, 2025 rotamızın insanlık adına hayırlı olmasını diliyorum."

Erdoğan, paylaşımında "Dünya Ortak Evimiz" etiketi de kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'dan BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu toplantısı paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

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