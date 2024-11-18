Emine Erdoğan'dan "G20 Liderler Zirvesi" paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
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Emine Erdoğan'dan "G20 Liderler Zirvesi" paylaşımı Açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nin, ortak bir geleceğin inşası için çözüm odaklı sonuçlar doğuracağına inandığını belirtti.

18.11.2024 17:46  Güncelleme: 17:55
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nin, ortak bir geleceğin inşası için çözüm odaklı sonuçlar doğuracağına inandığını belirtti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nin, ortak bir geleceğin inşası için çözüm odaklı sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Zirvenin, sürdürülebilir kalkınma, küresel iş birliği ve barış için alınacak kararlarla tüm dünyaya olumlu ve kalıcı etkiler sunmasını temenni ediyorum."

Emine Erdoğan'dan 'G20 Liderler Zirvesi' mesajı
Emine Erdoğan'dan 'G20 Liderler Zirvesi' mesajı
Emine Erdoğan'dan 'G20 Liderler Zirvesi' mesajı
Emine Erdoğan\'dan "G20 Liderler Zirvesi" paylaşımı Açıklaması
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'dan 'G20 Liderler Zirvesi' paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Çelikk:
    Yakışıyor Size Reis 7 19 Yanıtla
  • Gökhan Kara:
    sende kimsin ya konusma hakkını nerden alıyorsun bastığınız yerde ot bitmiyor 15 8 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Anladım HERMES. Çantaylamı gideceksiniz Emine hanım hani şu fiyatı 40 bin dolar olan neyse biz porsiyonları küçültelim ! 13 4 Yanıtla
  • Ismail Caliskan:
    acilen secim olmali bu yasaktı hayat onlara guzel 5 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    VAYBE ASLINDA ORADA KI BUTUN LIDER ESLERINI TOPLAYIP KONUŞSAYDI IYI OLURDU, 3 0 Yanıtla
  • Sk 06:
    porsiyon küçült emine hanım profesör akademisyen bilimci varken konuşma hakkın yok 2 0 Yanıtla
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