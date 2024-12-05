Emine Erdoğan'dan Japonya Veliaht Prensesi Akishino ile görüşmesine ilişkin paylaşım Açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya Veliaht Prensesi Akishino ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Japonya ve Türkiye arasındaki bağın, geleceğe uzanan bir köprü olarak güçlenmesini diliyor; dayanışma, anlayış ve kültürel zenginliklerle yoğrulmuş bu dostluğun daim olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.