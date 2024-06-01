Emine Erdoğan, LGS\'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yarın, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Eğitim hayatlarında başarı basamaklarını tek tek çıkan tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Gecelerini gündüzlerine katarak verdikleri emeğin mükafatını, hayallerine ulaşarak alacaklarına gönülden inanıyorum. LGS'ye girecek bütün gençlerimize muvaffakiyetler diliyorum"
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