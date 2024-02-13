Emine Erdoğan, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Forumu'na katıldı - Son Dakika
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Emine Erdoğan, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Forumu'na katıldı

Emine Erdoğan, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Forumu\'na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyaretinde eşlik eden Emine Erdoğan, Dubai'de düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Forumu'na katıldı. Konuşmasında, sürdürülebilir bir gelecek için yapılan uygulamaları paylaşan Emine Erdoğan, Gazze'deki soykırımı durdurmak için ortak hareket çağrısında bulundu.

13.02.2024 15:52
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Birleşik Arap Emirlikleri resmi ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Forumu'na katıldı.

Emine Erdoğan, bugün Dubai'de düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Forumu'na katılarak konuşma yaptı. Emine Erdoğan forumla ilgili, "Dünyamızın Geleceğine Yön Vermek temasıyla gerçekleştirilen forumda, uluslararası kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldik. Ülkemizde, sürdürülebilir bir gelecek için başta Sıfır Atık hareketi olmak üzere hayata geçirilen uygulamaları paylaştım. Türkiye olarak, bize emanet yeryüzünü korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir şekilde miras bırakmak için atılan her adımın destekçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu anlamlı buluşma vesilesiyle insanlık adına Gazze'de yaşanan soykırımı durdurmak için ortak hareket etme çağrımı yineledim. İnsanlığın ortak vicdanının kötülüğe galip geldiği bir dünyayı geleceğe miras bırakabilmeyi diliyor, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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