Emine Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi mesajı
Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, zaferin kimliğe ve geleceğe güç katan tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek Sultan Alparslan'ı ve kahraman ordusunu rahmet ve minnetle andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'ne ilişkin paylaşım yaptı.
SANAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük Malazgirt Zaferi, yalnızca geçmişin şanlı bir hatırası değil; kimliğimize yön veren, aidiyetimizi pekiştiren ve geleceğimize güç katan tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu kutlu zaferin 955'inci yılında Sultan Alparslan'ı ve kahraman ordusunu rahmet ve minnetle yad ediyorum. Malazgirt'in asırları aşan ruhunun, yarınlarımıza istikamet vermeye devam etmesini diliyorum" dedi.
Kaynak: DHA
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