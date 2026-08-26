Emine Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emine Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi mesajı

Emine Erdoğan\'dan Malazgirt Zaferi mesajı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, zaferin kimliğe ve geleceğe güç katan tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek Sultan Alparslan'ı ve kahraman ordusunu rahmet ve minnetle andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi mesajı

SANAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük Malazgirt Zaferi, yalnızca geçmişin şanlı bir hatırası değil; kimliğimize yön veren, aidiyetimizi pekiştiren ve geleceğimize güç katan tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu kutlu zaferin 955'inci yılında Sultan Alparslan'ı ve kahraman ordusunu rahmet ve minnetle yad ediyorum. Malazgirt'in asırları aşan ruhunun, yarınlarımıza istikamet vermeye devam etmesini diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Sultan Alparslan, Emine Erdoğan, Malazgirt, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi mesajı - Son Dakika

Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı
Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan kadın tazminata mahkum edildi Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan kadın tazminata mahkum edildi
Çinliler Türkiye’deki çekirgelerin peşinde Neden ortaya çıktı Çinliler Türkiye'deki çekirgelerin peşinde! Neden ortaya çıktı
Mourinho’dan gazeteciye gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan... Mourinho'dan gazeteciye gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan...
Eşini kaybeden kadın hakkında gözaltı kararı Dosyanın seyri değişti Eşini kaybeden kadın hakkında gözaltı kararı! Dosyanın seyri değişti
Hasada gidiyorlardı Geri manevra faciaya dönüştü Hasada gidiyorlardı! Geri manevra faciaya dönüştü

12:08
Şampiyonlar Ligi’nde torbalar kesinleşti Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali var
Şampiyonlar Ligi'nde torbalar kesinleşti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali var
12:05
Okul kıyafetlerinde yeni dönem Arma zorunluluğu geri getirildi
Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Arma zorunluluğu geri getirildi
11:46
Yabancı kuralında kritik değişiklik TFF’den 14 yabancıya kupa izni
Yabancı kuralında kritik değişiklik! TFF'den 14 yabancıya kupa izni
11:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malazgirt’te kritik mesaj: Atımızın kuyruğunu bağladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te kritik mesaj: Atımızın kuyruğunu bağladık
11:08
Bakan Şimşek açıkladı Milyonların gelirini etkileyecek yeni dönem
Bakan Şimşek açıkladı! Milyonların gelirini etkileyecek yeni dönem
10:37
İBB Davası’nda Ertan Yıldız ile Aykut Erdoğdu arasında ’rüşvet mi, bağış mı’ atışması
İBB Davası'nda Ertan Yıldız ile Aykut Erdoğdu arasında 'rüşvet mi, bağış mı' atışması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 12:26:33. #7.12#
SON DAKİKA: Emine Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement