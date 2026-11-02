Eminoğlu Kırklareli'de gençlere gelişmeyi önerdi, ülkede 600'ü aşkın merkez var - Son Dakika
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Eminoğlu Kırklareli'de gençlere gelişmeyi önerdi, ülkede 600'ü aşkın merkez var

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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Kırklareli'de gençlerle buluşup kendilerini her alanda geliştirmelerini ve gençlik merkezlerine gelmelerini önerdi. Eminoğlu, 2002'de 9 olan gençlik merkezi sayısının 600'ün üzerine çıktığını, kentte 7 merkez bulunduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, gençlere kendilerini her alanda geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Eminoğlu, Kırklareli programı kapsamında Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve Kırklareli Belediyesini ziyaret etti.

Daha sonra Dr. Sadık Ahmet Gençlik Merkezi'ne geçen Eminoğlu, gençlerle sohbet etti.

Eminoğlu, gençlerin entelektüel, sanatsal, sosyal ve sportif yönlerini geliştirmek için çalıştıklarını belirterek, tüm gençleri gençlik merkezlerine davet etti.

Türkiye'de son 20 yılda gençlik merkezlerinin sayısının önemli ölçüde arttığını ifade eden Eminoğlu, 2002'de ülke genelinde 9 olan gençlik merkezi sayısının 600'ün üzerine çıktığını, Kırklareli'nde ise 7 gençlik merkezi bulunduğunu belirtti.

Gençlerin bu ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Eminoğlu, şöyle devam etti:

"Kendimizi sevmemiz lazım, kendimizle barışık olmamız lazım. Enerjimizin, heyecanımızın yüksek olması lazım. Kendinize en iyi şekilde yatırım yapmanız lazım. Entelektüel bilgi birikiminizi, iletişimimizi, ilişkimizi, sosyal yönünüzü, sanatsal yönünüzü, sportif yönünüzü güçlendirmeniz lazım. Dil konusunda kendinize yatırım yapmanız lazım. Bunlarla alakalı kendine yatırım yapan, kendini geliştiren arkadaşlarımız diğer arkadaşlarından ayırt edici özelliklere sahip olacaklar ve yarın üniversiteyi bitirdiğinde iş arayan değil, aranan pozisyonunda, yöneten pozisyonunda olacaklar."

Kırklareli'nin İğneada beldesinde deniz ve ormanla iç içe bir gençlik kampı yapılacağını da bildiren Eminoğlu, Filistin ve Ukrayna'da yaşananlara duyarsız kalamayacaklarını, dünyanın her yerindeki haksızlıklara karşı durmanın önemli bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Programda Kırklareli Valisi Uğur Turan da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, Eminoğlu'na gençler tarafından hazırlanan Türk bayrağı tablosunu hediye etti.

Kaynak: AA
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