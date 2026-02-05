Emıtt 2026'da İbb İştiraklerinden Turizm Vurgusu... Busforus ve Karavan Park Projeleri Öne Çıktı

Haber: Tuba KARA / Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - 29'uncusu düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ulaşım ve turizm alanındaki iştirakleri, kente yönelik yeni projelerini ve vizyonlarını sektör temsilcileriyle paylaştı. Fuarda, İstanbul Ulaşım AŞ'nin turistik ulaşım markası Busforus ile Boğaziçi Yönetim AŞ'nin karavan turizmine yönelik yeni konaklama alanı projeleri dikkat çekti.

İBB'nin EMITT 2026 kapsamında tanıttığı Busforus turistik ulaşım hatları ve karavan park projeleri, İstanbul'un turizmini mahalle kültüründen alternatif konaklamaya uzanan yeni bir anlayışla ele aldığını ortaya koydu. Ulaşım AŞ ve Boğaziçi Yönetim AŞ yetkilileri, dijitalleşme, mikro rotalar ve deneyim odaklı turizm vurgusuyla kentin çok katmanlı hikayesini dünyaya anlatmayı hedeflediklerini açıkladı. İstanbul Ulaşım AŞ'nin Hop-on Hop-off modeliyle hizmet veren Busforus turistik ulaşım hattı ile Boğaziçi Yönetim AŞ'nin yeni nesil karavan park projesi, İstanbul'un turizmini ulaşım, deneyim ve konaklama ekseninde bütüncül bir yaklaşımla ele alan çalışmalar olarak öne çıktı.

"Busforus, İstanbul'a özgü bir Hop-on Hop-off modeli"

Ulaşım AŞ Genel Müdürü Ali Arzuman, EMITT kapsamında yaptığı değerlendirmede Busforus'un dünyada pek çok büyük ve tarihi kentte uygulanan Hop-on Hop-off turistik ulaşım modelinin İstanbul'a uyarlanmış hali olduğunu söyledi. Busforus'un, İstanbul'u anlatan bir marka olarak Ekrem İmamoğlu'nun vizyonuyla hayata geçirildiğini belirten Arzuman, projenin yaklaşık 4,5 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ tarafından yürütüldüğünü ve sürekli genişlediğini ifade etti.

Yetmiş kapasiteli çift katlı otobüslerle hizmet verildiğini aktaran Arzuman, üst katın 49 koltuklu bölümünün özellikle tercih edildiğini belirterek, "Her koltuğun önünde 14 dilde, nadir dillerin de yer aldığı lokasyon anlatımları yapılıyor. Sultanahmet'ten başlayıp Beylerbeyi'ne kadar uzanan hatta Boğaz Köprüsü'nü çift katlı otobüsle geçebileceğiniz bir konsept sunuyoruz" dedi.

Haliç hattı devrede, yeni rotalar yolda

Busforus'un yalnızca mevcut hatlarla sınırlı kalmayacağını vurgulayan Arzuman, iki hafta önce Haliç hattının hizmete açıldığını açıkladı. Yeni hattın Sultanahmet'ten başlayarak Eminönü, Balat, Fener, Eyüp, Feshane, Rahmi Koç Müzesi, Dijital Deneyim Müzesi, Miniatürk ve Haliç Tersanesi'ne uzandığını belirten Arzuman, "Bu hattı İstanbul'un en derin hikayesi konseptiyle kurguluyoruz. Her durağın kendi hikayesini anlatabileceği mikro rotalar oluşturmayı hedefliyoruz. Balat'a girdiğinizde anlatılacak onlarca hikaye var. Amacımız burayı dünyanın en keyifli rotalarından biri haline getirmek" diye konuştu.

Turizm Kültür Daire Başkanlığı ile yakın iş birliği içinde çalıştıklarını kaydeden Arzuman, nisan ayındaki Turizm Haftası'nda Busforus'a yönelik bir mobil uygulamanın da tanıtılmasının planlandığını söyledi. Bu uygulama sayesinde ziyaretçilerin İstanbul'la ilgili turistik bilgilere erişebileceğini, kendi rotalarını oluşturabileceğini ve otobüs hattı dışında da mikro rotalarda hikaye anlatımlarını dinleyebileceğini belirtti.

Deniz hattı ve Busforus mağazası planı

Arzuman, Busforus konseptinin gelecekte deniz ulaşımını da kapsayacak şekilde genişletilmesinin planlandığını ifade ederek, "Bir yıl içerisinde deniz tarafındaki çalışmalarımıza başlamayı hedefliyoruz. Planlar ve rotalar büyük ölçüde hazır" dedi. Ayrıca dünyadaki benzer örneklerde olduğu gibi Busforus markasına ait bir satış noktası kurulacağını, ilk etapta 20 ürünle başlanacağını ve zamanla ürün gamının genişletileceğini de sözlerine ekledi.

Karavan turizminde yeni nesil konaklama alanı

Boğaziçi Yönetim AŞ Genel Müdürü Sema Akça Oflas ise EMITT 2026'da tanıtılan karavan park projesinin İstanbul turizmi açısından önemli bir adım olduğunu söyledi. Oflas, yapılan yeni çalışmalarla alanın tamamen yeni nesil bir konaklama konseptine dönüştürüldüğünü belirterek, "Şu anda 79 karavan alanında tam donanımlı yaşam imkanı sunuyoruz. Elektrik, su, ortak mutfak, banyo ve sosyal alanlarıyla bir kamp alanı değil, başlı başına bir turizm yaşam alanı oluşturduk" dedi.

Karavan park alanında çamaşırhane, ev konforunda duşlar, endüstriyel mutfak, ortak yaşam alanları ve her karavan için özel bahçe bulunduğunu aktaran Oflas, "Burada neredeyse bir yazlık evde yaşıyormuş hissi sunuyoruz. Karavan sahipleri, park alanımızda bizim tarafımızdan ağırlanacak" ifadelerini kullandı.

"Karavan turizmi yükselen bir trend"

Karavan turizminin özellikle pandemi sonrası hızla gelişen bir yaşam konsepti olduğuna dikkat çeken Oflas, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Boğaziçi Yönetim AŞ'nin bu alanda iddialı bir konumda olduğunu vurguladı. Projenin, Ekrem İmamoğlu'nun vizyon projeleri arasında yer aldığını belirten Oflas, "Bu alanda yeni projelerimizin de devamı gelecek. Karavanın minimal dünyasını bir ev konforuna dönüştürmek bizi çok heyecanlandırıyor ve İstanbulluları da mutlu edeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

EMITT 2026 kapsamında İBB iştiraklerinin sunduğu bu projelerle, İstanbul'un yalnızca tarihi ve kültürel mirasıyla değil; ulaşım, konaklama ve deneyim odaklı yeni turizm modelleriyle de ulusal ve uluslararası ziyaretçilere anlatılması hedefleniyor.