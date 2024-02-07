EMITT Turizm ve Seyahat Fuarı TÜYAP\'ta Başladı

Güncel

DÜNYANIN beş büyük turizm fuarı arasında yer alan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) TÜYAP'ta başladı. Bu yıl 27'incisi düzenlenen fuar 9 Şubat'a kadar devam edecek.

Turizm sektörünün temsilcilerinin buluştuğu Dünyanın beş büyük turizm fuarı arasında yer alan ve bu yıl 27'incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) Büyükçekmece'de bulunan TÜYAP Fuar Merkezi'nde başladı. Dünya turizm profesyonellerini ve tatil tüketicilerini buluşturan fuar 9 şubata kadar ziyaret edilebilecek. Her yıl 45 bine yakın sektör profesyonelini bir araya getiren ve seyahat şirketlerinin sunduğu yeni ve heyecan verici seyahat fırsatlarından faydalanmak isteyen binlerce tatil tüketicisini ağırlayan fuar yoğun bir ilgiyle kapılarını açtı. Türkiye'nin her ili ve ilçeleri tarafından kurulan stantlarda yöresel lezzetler, kültür ve turizm faaliyetleri ziyaretçilere tanıtıldı. Fuarda en çok ilgiyi ise Fethiye ve Kuşadası stantları gördü. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, ziyaretçilerle tek tek ilgilendi.

"HERKESİ FETHİYE'MİZE BEKLERİZ"

Fuarda Fethiye'nin tanıtımını yaptıklarını dile getiren Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Türkiye'nin en büyük turizm destinasyon fuarı burası. 27 yıldır aralıksız bir şekilde devam ediyor. Biz de Fethiye'mizi tanıtabilmek adına bu fuara tüm paydaşlarımızla bir araya gelebilmek için, aralıksız olarak katılıyoruz. Bu yıl itibariyle Muğla'mıza gelen turist sayısı 2 milyon 400 bine ulaşmış durumda. Fethiye'mize gelen bütün misafirlerin hoş duygularla ayrılmaları için de esnaflarımız ile birlikte hazır şekilde bekliyoruz. Ülkemizden ve yurtdışından gelecek olan herkesi 2024 yılında Fethiye'mize davet ediyorum" dedi.

"FUARDA SANAL PARAŞÜTÜ DENEYİMLEDİM"

Fethiye standında kurulan sanal paraşütü deneyimleyen Aygül Üzmez, "Normalde yamaç paraşütü yapamıyorum. Yükseklik korkum var ve aşırı heyecanlanıyorum. Bu sanal paraşüt de benim gibi olanlar için çok güzel bir deneyim olacak. Gerçekmiş gibi hissettiriyor. Çok beğendim. Fuarı gezdik bugün, çok güzel. Stantlarda sergilenen yöresel ürünleri inceledim. Gayet keyifli geçiyor" diye konuştu.

"BURASI ÖNEMLİ BİR TANITIM ALANI"

Fuarın ülkemize tanıtımına katkısının önemini vurgulayan Recep Kankal, " Bugün turizm fuarına geldik. Geçtiğimiz senelerde de uğramıştık. Ülkemizin bütün ilçelerinin apayrı bir güzelliği var. Bu fuar vesilesiyle biz de geldiğimizde ilçelerde, köylerde olsun neler oluyor, yapılıyor, bunları görüyoruz. Bölgelerin tanıtımı açısından burası önemli bir tanıtım alanı. Biz Türk vatandaşı olarak bunlara aşinayız ama yurtdışından gelen yabancı turistler için özellikle Türkiye'nin bir cazibe noktası olması açısından, burada gelenlere ikramda bulunulması Türkiye'nin dışarıya tanıtılmasına katkı sağlıyor. Turistler buraya geldiği zaman Türkiye'nin 81 iline gidemese de bu fuarda 81 vilayetin ilçelerinin, köylerinin turizmini, tarihini ve arkeolojik mekanlarını görme imkanı buluyor. Bu anlamda fuarın ülkeye katkısının çok güzel olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.