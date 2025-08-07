Emre Altuğ yıllar sonra pişmanlığını açıkladı - Son Dakika
Emre Altuğ yıllar sonra pişmanlığını açıkladı

Emre Altuğ yıllar sonra pişmanlığını açıkladı
07.08.2025 16:11
Emre Altuğ, hayatındaki en büyük kırılmayı 50 yaşında yaşadığını söyledi: "Her şeyi yıktım, kendimi baştan yarattım. Evin duvarlarına kadar değiştirdim. Yenilenmek şart. Ama geç kaldım; keşke bunu 30'larımda yapsaydım." diyen sanatçı, yıllar süren kırılmaları geride bırakıp yeni bir hayat kurduğunu ve bu dönüşümün herkese ilham olmasını istediğini belirtti.

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Emre Altuğ, hayatında radikal bir değişim sürecine girdiğini belirterek, "Hayat resetlenmeli. Tüm evi değiştirdim, duvarlar dahil her şey. Kendimi de değiştirdim. İnsan kendini yenilemeli. Ben 50'de yaptım. Keşke 30'da yapsaydım." sözleriyle içsel dönüşümüne dair samimi açıklamalarda bulundu.

"YALI ÇAPKINI" SAYESİNDE ULUSLARARASI KİTLE KAZANDI

Son olarak üç sezon boyunca rol aldığı "Yalı Çapkını" dizisinin dünya genelinde ilgi gördüğünü vurgulayan sanatçı, dizinin 200 ülkeye satıldığını belirtti. " İspanya'da bir numarayız. Rusya, İtalya, İspanya gibi ülkelerden izleyiciler geliyor, sosyal medyada mesajlar alıyorum. Bu çok gurur verici," dedi.

TİYATROYLA BAŞLAYAN YOLCULUK, MÜZİKLE SÜRDÜ

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Altuğ, oyunculuk eğitiminin müzik kariyerine sahne hâkimiyeti açısından büyük katkı sağladığını söyledi. Vokal yaptığı dönemde Sezen Aksu, Nilüfer, Leman Sam gibi isimlerle çalıştığını hatırlatan sanatçı, "Onlardan neredeyse bir okul gibi öğrendim," dedi.

SEZEN AKSU'NUN TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ, PİŞMAN OLDU

Gençlik yıllarında Sezen Aksu ve Onno Tunç'un albüm teklifini tiyatro idealleri uğruna reddettiğini söyleyen Altuğ, bu karar için pişmanlık duyduğunu şu sözlerle ifade etti: "Sezen Aksu'nun sezilerine kulak asmamak büyük bir hataydı. Daha akıllı olmalıydım. O zaman tiyatro idealim ağır bastı."

HALDUN DORMEN VE YILDIZ KENTER ETKİSİ

Tiyatro kariyerinde en çok etkilendiği isimlerin başında Haldun Dormen'in geldiğini söyleyen Altuğ, "Müzikal oyunculuğun ne olduğunu bana öğreten kişidir" ifadelerini kullandı. Yıldız Kenter'in ise disiplinli yapısıyla kendisini en çok zorlayan hoca olduğunu belirtti.

KENDİ MÜZİKALİNİ YAZDI: 'BİR POP MASALI' DEVAM EDİYOR

Yılların birikimiyle kendi müzikal projesini hayata geçiren Altuğ, "Bir Pop Masalı" adlı yapımın metninden koreografisine kadar her aşamasında yer aldı. Gösteri Ekim ayından itibaren yeniden Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.

AİLE KAYIPLARI, İFLAS VE BOŞANMA: DİBİ GÖRDÜM AMA AYAĞA KALKTIM

Hayatında zorlu bir dönemden geçtiğini açıkça dile getiren sanatçı, "Boşandım, annem öldü, ciddi para kaybettim, turizm yatırımı battı, babamı kaybettim... Ama yeniden doğdum," sözleriyle yaşadığı travmaları özetledi. Bu süreçte her şeyi değiştirdiğini belirten Altuğ, "Kendimi 180 derece dönüştürdüm. 50 yaşında yaptım ama keşke 30'da yapsaydım," dedi.

YENİ ALBÜM YOLDA: VOLGA TAMÖZ İLE TAM TESLİMİYET

Eylül-ekim aylarında çıkacak yeni albümünde, söz ve besteleriyle Gülsen Toprak ve Volga Tamöz'ün imzasını taşıyan 12 şarkı yer alacak. Altuğ, "Bugüne kadar kimseye tam teslim olmamıştım ama Volga'ya oldum," diyerek projeye olan güvenini vurguladı. Ayrıca, "Sıcak" şarkısının yeni bir remix'ini de müjdeledi.

26 YILLIK KARİYER: "EN DEĞERLİSİ HALKIN SEVGİSİ"

Sanat hayatında 26 yılı geride bırakan Altuğ, halktan gördüğü ilginin kendisini en çok mutlu eden şey olduğunu söyledi. "Ben halkımı çok seviyorum. Selam veren, fotoğraf çektiren herkesin sevgisi çok gerçek. Bu sevgi beni hem insan hem sanatçı olarak besliyor," dedi.

Kaynak: AA

