En düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olacak - Son Dakika
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En düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olacak

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olacak

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira olmasını içeren kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Teklifin birinci bölümü üzerine yapılan konuşmalar tamamlandı, maddelerin görüşülmesine saat 14.00'te devam edilecek.

24.07.2024 03:35
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(ANKARA) - En düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira olmasını da içeren kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Teklifin birinci bölümü üzerine yapılan konuşmalar tamamlandı, maddelerin görüşülmesine saat 14.00'te devam edilecek.

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira olmasını da içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair 53 maddelik Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlandı. Teklifin birinci bölümü üzerine konuşmalar tamamlandı.

Genel Kurul, 24 Temmuz saat 14.00'te açılmak üzere kapandı.

Kaynak: ANKA

Meclis Genel Kurulu, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel En düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olacak - Son Dakika

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