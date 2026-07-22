Endonezya 93 Hidrojen Projesi Geliştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Endonezya 93 Hidrojen Projesi Geliştiriyor

Endonezya 93 Hidrojen Projesi Geliştiriyor
22.07.2026 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak için 2 milyar dolarlık 93 hidrojen projesi başlatıyor.

CAKARTA, 22 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya hükümeti, ülke genelinde potansiyel yatırım değeri 32 trilyon rupiah (yaklaşık 2 milyar ABD doları) olan 93 hidrojen ekosistemi projesi geliştiriyor.

Endonezya Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığı'na bağlı Yeni, Yenilenebilir Enerji ve Enerji Tasarrufu Genel Müdürü Eniya Listiani Dewi salı günü yaptığı açıklamada, projelerin ülkenin fosil yakıtlara bağımlılığını azaltmayı ve ulusal bir hidrojen ekosisteminin gelişimini desteklemeyi amaçladığını belirtti.

Açıklamada hidrojen projelerinin önemli bir kısmının, hükümetin ücra bölgelerde dizel yakıtın yerine kullanılmasını hedefleyen programı kapsamında hayata geçirileceği bildirildi.

Dewi söz konusu 93 projeden bazılarının 2027 yılına kadar ticari faaliyete başlamasının beklendiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Endonezya, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya 93 Hidrojen Projesi Geliştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi
TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek
İstanbul’da yolda yürüyen kadının ensesine vurup kaçtı İstanbul'da yolda yürüyen kadının ensesine vurup kaçtı
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor
Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı
Avrupa kadrosu bildirildi Beşiktaş’ta Trossard kararı Avrupa kadrosu bildirildi! Beşiktaş'ta Trossard kararı
Paredes işte şimdi yandı FIFA’dan soruşturma Paredes işte şimdi yandı! FIFA'dan soruşturma
Özgür Özel’in yeni parti açıklaması sonrası CHP’den ilk milletvekili istifası Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'den ilk milletvekili istifası

12:57
Ankara’daki helikopter kazasından acı haber
Ankara'daki helikopter kazasından acı haber
12:32
Tuncel Kurtiz’in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...
Tuncel Kurtiz'in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...
12:04
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
12:02
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş’ın yeni parti için kararı
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı
11:34
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş’ın aylık kazancı
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı
11:17
3 yaşındaki Leyla’nın ölümünde kan donduran detaylar Vicdansız amca neler yapmış neler
3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler
10:36
Rusya’yı felç eden yangın Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Rusya'yı felç eden yangın! Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
10:35
Özgür Özel’in yeni parti kararı sonrası ilk anket Dikkat çeken rakamlar
Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dikkat çeken rakamlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 13:44:15. #7.12#
SON DAKİKA: Endonezya 93 Hidrojen Projesi Geliştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.