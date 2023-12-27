Endonezya\'da Arakanlı Müslüman Mültecilerin Sığınma Evi Bastırıldı

BANDA Endonezya'da öğrencilerden oluşan bir grup gösterici, Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı sığınma evini bastı.

Associated Press ajansının haberine göre, Endonezya'nın Açe bölgesinde yaklaşık 200 kişilik grup, Banda Açe'deki il meclis binasının önünde toplandı.

"Sosyal ve ekonomik gerilime" neden olabileceğini savunarak milletvekillerine Arakanlı mültecilerin ülkeye kabul edilmemesi çağrısı yapan ve slogan atan göstericiler, daha sonra yaklaşık 135 Arakanlı mültecinin kaldığı sığınma evine yürüdü.

Binaya giren göstericiler, mültecilerin kıyafetlerini ve kişisel eşyalarını dışarı attı. Bunun üzerine yetkililer, Arakanlı Müslüman mültecileri başka bir sığınma evine taşımak zorunda kaldı.

300'den fazla Arakanlı Müslüman gelmişti

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu 300'den fazla Arakanlı Müslüman'ın bulunduğu iki tekne, denizde haftalar süren zorlu yolculuğun ardından 11 Aralık'ta Endonezya'ya ulaşmıştı.

Endonezya hükümeti, 300'den fazla Arakanlı Müslümana "geçici olarak yardım" edileceğini açıklamıştı.

Hükümet, kasımdan bu yana ülkeye 1500'den fazla Arakanlı Müslüman mültecinin teknelerle gelmesi üzerine, uluslararası topluma yardım çağrısında bulunmuştu.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çıkan çatışmalarda, çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin uyguladıkları kitlesel şiddetten kaçan 1 milyona yakın kişi, komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı.

Çok sayıda Arakanlı Müslüman, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki aşırı kalabalık mülteci kamplarından kaçarak diğer Müslüman ülkelere gitmek için hayatlarını tehlikeye atıp derme çatma teknelerle denize açılıyor.

Bangladeş, halihazırda 1,2 milyondan fazla Arakanlı Müslüman mülteciye ev sahipliği yapıyor.