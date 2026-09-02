Endonezya\'daki Sinabung Yanardağı\'nda alarm seviyesi yükseltildi, 615 kişi tahliye edildi

CAKARTA, 2 Eylül (Xinhua) -- Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletindeki Sinabung Yanardağı'nda volkanik hareketliliğin artması üzerine Kuta Tengah kasabasında yaşayan 615 kişi geçici barınma merkezlerine tahliye edildi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Ajansı Sözcü Vekili Berton Panjaitan çarşamba günü yaptığı açıklamada, ortak ekiplerin hafta başında meydana gelen büyük patlamanın ardından tedbir amaçlı tahliye operasyonu gerçekleştirdiğini söyledi.

Yetkililer, artan volkanik faaliyetlerin ardından Sinabung Yanardağı'nın alarm seviyesini ikinci seviyeden, en yüksek seviyenin bir altı olan üçüncü seviyeye yükseltti.

Yanardağın kraterinden 3.500 metre yüksekliğe ulaşan bir kül sütunu püskürtmesinin ardından, yetkililer girişe kapalı bölgenin sınırlarını genişletti.

Bölge sakinleri ve turistlerin, daha önce boşaltılmış kasabalara, yanardağın zirvesinin 3 kilometre yarıçapındaki bölgelere ve güneydoğusunda altı kilometreye kadar uzanan alana girmeleri yasaklandı.