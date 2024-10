Endonezya'dan 4 Ülkeye 4 Milyon Dolar Yardım

Güncel

Endonezya hükümeti Filistin, Yemen, Sudan ve Vietnam'a birer milyon dolar insani yardım yapacağını duyurdu.

Antara News'un haberine göre, Endonezya İnsani Gelişme ve Kültür Bakanı Muhadjir Effendy, yapılacak yardımlara ilişkin açıklamada bulundu.

Effendy, Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yönetilen fonlarla, Filistin, Yemen, Sudan ve Vietnam'a birer milyon dolar insani yardım gönderileceğini bildirdi.

Yardım kuruluşları aracılığıyla yapılan bağışların da ülkelere ulaştırılacağını dile getiren Effendy, "Endonezya, bu ülkelerdeki kardeşlerimizin acılarını hafifletmek için her zaman yardım sağlamaya çalışacaktır." ifadesini kullandı.

Effendy, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in acımasız saldırılarının Gazze'yi bir enkaza çevirdiğini belirterek, Tel Aviv'in çoğunluğu çocuk olmak üzere on binlerce kişinin ölümüne neden olduğunu söyledi.