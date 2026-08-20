Endonezya Depremi İçin 2,5 Milyon Dolar Tahsis - Son Dakika
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Endonezya Depremi İçin 2,5 Milyon Dolar Tahsis

Endonezya Depremi İçin 2,5 Milyon Dolar Tahsis
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Endonezya hükümeti, Doğu Nusa Tenggara'daki depremden etkilenenler için 44 milyar rupiah ayırdı.

CAKARTA, 20 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya hükümeti, Doğu Nusa Tenggara eyaletinin depremden etkilenen bölgelerindeki afet müdahalesini desteklemek için ilk etapta 44 milyar rupiah (yaklaşık 2,5 milyon ABD doları) tahsis etti.

Endonezya Maliye Bakanı Purbaya Yudhi Sadewa çarşamba günü yaptığı açıklamada, fonların kullanılabilirliğini ve acil yardımın sorunsuz dağıtımını sağlamak için Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı ile koordinasyon içinde olduklarını bildirdi.

Açıklamada yetkililerin, afetten etkilenen bölgelerin mali durumlarını izlediği, afet sonrası rehabilitasyon ve yeniden inşa çalışmaları için ise fon ihtiyaçlarını değerlendirdiği belirtildi.

Purbaya ilave mali desteğin, hasarın boyutuna ve etkilenen her bir bölgenin gereksinimlerine göre belirleneceğini vurguladı.

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde cumartesi günü meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde 71 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı ve binlerce kişi tahliye edildi. Bölgede artçı depremler ise sürüyor.

Kaynak: Xinhua

Doğal Afetler, Endonezya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya Depremi İçin 2,5 Milyon Dolar Tahsis - Son Dakika

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