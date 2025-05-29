Endonezya, genç nüfus oranını korumak istiyor

MUHAMMET TARHAN/SEDA SEVENCAN - Endonezya Nüfus ve Aile Kalkınması Bakan Yardımcısı Ukik Kusuma Kurniawan, 2045 yılına kadar doğurganlık seviyesini korumayı hedeflediklerini belirtti.

Kurniawan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla Şişli'de bir otelde düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Aile Forumu'nda, nüfus politikalarından gençlerin evlilik ve çocuk sahibi olmasına yönelik tutumlarına, dijitalleşmenin aile yapısına etkisinden uluslararası işbirliklerine AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Endonezya'nın nüfusuna ilişkin bilgi veren Kurniawan, "Endonezya'da kilometrekare başına ortalamada 14 kişi düşüyor. Ancak başkent Cakarta'da bu sayı 14 bin kişiye ulaşıyor. Yani çok kalabalık. Nüfus dağılımı eşitsiz. Bu yüzden hükümetimiz, nüfus yoğunluğunu düzenlemek ve nüfusu eşit şekilde dağıtmak için politikalar oluşturdu." dedi.

Kurniawan, öte yandan, ülkesinin toplam doğurganlık oranının halihazırda 2,1 olduğunu söyleyerek, "Elbette, nominal olarak hala artan bir sayımız var, ancak büyüme oranları düştü. Ortalama çocuk sayısında düşüş var." diye konuştu.

"Aile planlaması programı başarılı oluyor"

Endonezya'da doğurganlık hızında düşüş yaşanmasının bazı riskleri de beraberinde getirdiğini vurgulayan Kurniawan, "Bu, bir yandan aile planlaması programının başarılı olduğunu gösteriyor. Ancak önümüzdeki 20 yıl, yani 2045 yılına kadar doğurganlık seviyesini durağan seviyede tutmayı hedefliyoruz. Aksi takdirde genç, üretken yaş grubunun oranı düşecek ve bu da endişe kaynağı." ifadelerini kullandı.

Kurniawan, dünya genelinde olduğu gibi Endonezya'da da gençler arasında evliliğe ve çocuk sahibi olmaya karşı mesafeli yaklaşımların az da olsa mevcut olduğunu, gelecekte artabilecek bu eğilimi durdurmak için aile politikalarına ağırlık verdiklerini anlattı.

Endonezya'daki nüfus artış hızının azalmasının "aile planlaması programının başarısından" kaynaklandığını dile getiren Kurniawan, "Toplumumuzda, çoğunlukla İslam dini tarafından yönlendirilen kültürümüzde, insanlar evlenmeye ve evlendikten sonra mümkün olan en kısa sürede çocuk sahibi olmaya eğilimlidir. Yani bu aslında geleneksel normdur. Ancak şimdi aile planlaması programı nedeniyle, örneğin doğum zamanlamasını korumaya çalışıyorlar." şeklinde konuştu.

"Çocuk istememe nedeni ekonomik sebeplerle sınırlı değil"

Kurniawan, gençlerin çocuk sahibi olmama kararlarının yalnızca ekonomik sebeplerle açıklanamayacağına işaret ederek, "Evlilikten veya çocuk yetiştirme sorumluluğundan korkma gibi farklı sebepler de var. Elbette ekonomik etkenler de mevcut. Ancak Endonezya'da ekonomik büyüme her yıl oldukça iyi seyrediyor. Bazı kalıcı sorunlar, örneğin işsizlik, halen mevcut ama çocuk istememe konusu doğrudan bununla ilgili değil." dedi.

"Aile bizim geleceğimizdir"

İstanbul'daki foruma katılmaktan duyduğu memnuniyete de değinen Kurniawan, "Bu etkinliği, farkındalık oluşturmak ve ülkeler arasında işbirlikleri geliştirmek açısından çok değerli buluyorum." diye konuştu.

Kurniawan, forumun yalnızca Güney-Güney işbirliği değil, aynı zamanda Kuzey-Güney işbirliği için de önemli bir zemin oluşturduğunun altını çizerek, "Ailemiz geleceğimizdir, bu yüzden daha iyi bir gelecek için hep birlikte çalışalım." ifadelerini kullandı.

Endonezya'nın da Sıfır Atık projesi de dahil olmak üzere Türkiye'nin küresel girişimlerini desteklediğini söyleyen Kurniawan, "Endonezya ayrıca Türkiye'nin First Lady'sinin (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan) Sıfır Atık girişimini ve Türkiye hükümetinin koruyucu aile programı girişimini tamamen onaylıyor ve destekliyor." şeklinde konuştu.