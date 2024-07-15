Endonezya, İsrail'in Filistin'e yönelik eylemlerini kınadı

Güncel

CAKARTA, 15 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya, İsrail'in Filistin halkına yönelik eylemlerinden sorumlu tutulması için uluslararası topluma kararlı şekilde harekete geçme çağrısı yaptı.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı'nın bu çağrısı, İsrail güçlerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un El-Mevasi bölgesine düzenlediği son saldırının ardından geldi.

Bakanlık Pazar günü yaptığı açıklamada İsrail'in bu saldırısını "vahşet ve katliam" diye nitelendirerek, "Uluslararası hukuk istisnasız tüm ülkeler için geçerli" ifadelerine yer verdi.

Saldırıyı şiddetle kınayan bakanlık, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ettiğine işaret etti.

Endonezya, bölgede diplomatik çözüme olan desteğini sürekli ifade ederken İsrail'in Filistin'e yönelik düşmanca eylemlerini de kınıyor.