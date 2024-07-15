Endonezya, İsrail'in Filistin'e yönelik eylemlerini kınadı - Son Dakika
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Endonezya, İsrail'in Filistin'e yönelik eylemlerini kınadı

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin halkına yönelik düşmanca eylemlerini kınayarak uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı. Bakanlık, İsrail'in Gazze'deki son saldırısını vahşet ve katliam olarak nitelendirerek uluslararası hukukun ihlal edildiğine dikkat çekti. Endonezya, bölgede diplomatik çözüme olan desteğini sürdürürken İsrail'in Filistin'e yönelik düşmanca eylemlerini de kınamaktadır.

15.07.2024 10:28
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CAKARTA, 15 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya, İsrail'in Filistin halkına yönelik eylemlerinden sorumlu tutulması için uluslararası topluma kararlı şekilde harekete geçme çağrısı yaptı.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı'nın bu çağrısı, İsrail güçlerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un El-Mevasi bölgesine düzenlediği son saldırının ardından geldi.

Bakanlık Pazar günü yaptığı açıklamada İsrail'in bu saldırısını "vahşet ve katliam" diye nitelendirerek, "Uluslararası hukuk istisnasız tüm ülkeler için geçerli" ifadelerine yer verdi.

Saldırıyı şiddetle kınayan bakanlık, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ettiğine işaret etti.

Endonezya, bölgede diplomatik çözüme olan desteğini sürekli ifade ederken İsrail'in Filistin'e yönelik düşmanca eylemlerini de kınıyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Endonezya, İsrail'in Filistin'e yönelik eylemlerini kınadı - Son Dakika

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