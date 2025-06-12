Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi, ülkesine milli muharip uçak KAAN ihracatını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi, ülkesine milli muharip uçak KAAN ihracatını değerlendirdi Açıklaması

12.06.2025 11:38
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Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Türkiye-Endonezya arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde 48 milli muharip uçak KAAN'ın Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilecek olmasına ilişkin, "KAAN, Endonezya ve Türkiye arasındaki savunma sanayi işbirliğinin dönüm...

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Türkiye-Endonezya arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde 48 milli muharip uçak KAAN'ın Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilecek olmasına ilişkin, "KAAN, Endonezya ve Türkiye arasındaki savunma sanayi işbirliğinin dönüm noktalarından biridir." dedi.

Büyükelçi Purnama, Türkiye'den Endonezya'ya 48 milli muharip uçak KAAN ihracatını AA'ya değerlendirdi.

Türkiye-Endonezya arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde 48 milli muharip uçak KAAN'ın Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Purnama, "KAAN, Endonezya ve Türkiye arasındaki savunma sanayi işbirliğinin dönüm noktalarından biridir." şeklinde konuştu.

Purnama, Türkiye'nin savunma sanayi alanında çok önemli bir gelişme göstererek bu alanda lider ülkelerden biri haline geldiğini vurgulayarak, Türkiye'ye geldiği ilk günden itibaren savunma sanayisinin, Endonezya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkileri geliştirmek için yürüttüğü misyonlarda önceliklerinden biri haline geldiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun karşılıklı ziyaretlerinin iki ülke arasındaki ilişkileri daha da artırdığına değinen Purnama, "İki liderin bir araya gelmesi, ikili ilişkilerimizin sadece Cumhurbaşkanları arasında değil, aynı zamanda iki ülkenin halkları arasında da ne kadar yakın olduğunu gösteriyor. Bu nedenle Endonezya ve Türkiye arasında imzalanan anlaşma tarihi bir dönüm noktasıdır." ifadelerini kullandı.

"Tüm dünya için dayanıklılık, barış ve istikrara bağlı eşit ortaklarız"

Purnama, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Subianto'nun özellikle savunma sanayi alanında ikili işbirliği gidişatını belirlediğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu işbirliğinin, teknoloji transferi, Endonezya'nın endüstriyel altyapısının KAAN üretimine entegrasyonu ve Endonezya'nın yerli savunma ekosistemine destek gibi tedarik faaliyetlerinin ötesine geçtiğini düşünüyorum. Böylece 48 adet Türk savaş uçağı 120 ayda tamamlanacak. Bu, savunma işbirliği anlaşmamızın çok önemli bir kilometre taşı olacak. Ülkeler arasında işbirliği için güven duygusu gereklidir. İki ülke arasında güven yoksa savunma sanayisi işbirliği hiçbir yere varamaz. Ancak güven varsa, ortaklığımızın temeli çok sağlam ve güçlüdür. Bu nedenle, son beş yılda derin işbirliğimiz önemli ölçüde artmıştır ve önümüzdeki yıllarda da böyle olmaya devam edeceğine inanıyorum. Bence her iki cumhurbaşkanı da tedarikin ötesinde ortak geliştirme ve ortak üretime yönelik uzun vadeli savunma işbirliğimizin önemini vurguluyorlar."

Purnama, ülkesinin savunma sanayisini geliştirme niyetinde olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Amacımız çok net, egemenliğimizi korumak ve aynı zamanda bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkıda bulunmak. Dolayısıyla ülkemizin niyeti, çatışmaya neden olmak veya başkalarını tehdit etmek değil, aksine bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkıda bulunmaktır. Bu nedenle, iki ülke arasındaki ikili savunma işbirliğinde bu dönüm noktasına tanık olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. İki ülkenin savunma sanayileri arasında hava, kara ve deniz platformlarında daha fazla proje geliştirileceğini göreceğiz."

Büyükelçi Purnama, iki ülkenin geleceğini birlikte inşa ettiğini ifade ederek, "Biz sadece tedarikçi, alıcı veya satıcı değiliz. Sadece iki ülke için değil, iki bölge ve hatta tüm dünya için dayanıklılık, barış ve istikrara bağlı eşit ortaklarız." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi, ülkesine milli muharip uçak KAAN ihracatını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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