Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar Azerbaycan'da - Son Dakika
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar Azerbaycan'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile bir araya geldi. Bayraktar, Nahçıvan'ın gazının Türkiye üzerinden, Iğdır üzerinden geleceğini belirtti. Bakü Enerji Haftası kapsamında düzenlenecek fuar ve etkinliklere katılmak üzere Azerbaycan'a gelen Bayraktar, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki enerji projeleri ve doğal kaynakların yönetimi gibi konuları ele aldı.

03.06.2024 23:51
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- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar Azerbaycan'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Azerbaycanlı meslektaşı Şahbazov ile bir araya geldi

Bayraktar:

" Nahçıvan'ın gazı Türkiye üzerinden, Iğdır üzerinden gelecek"

BAKÜ - Enerji Haftası'nda düzenlenecek fuar ve etkinliklere katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile bir araya geldi. Bayraktar, "Sizin de biraz önceki görüşmemizde ifade ettiğim gibi, inşallah zamanından önce biz bu boru hattını hazır hale getireceğiz ve hep söylediğimiz gibi artık bu sene kış ayında Nahçıvan'ın gazı Türkiye üzerinden, Iğdır üzerinden gelecek" dedi.

Bakü Enerji Haftası kapsamında yarın düzenlenecek olan fuar ve etkinliklere katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, temaslarına başladı. Bayraktar, Bakü'deki temasları çerçevesinde Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile görüştü. Önce ikili, ardından heyetler düzeyinde gerçekleştirilen görüşmede Türkiye ve Azerbaycan arasındaki enerji projeleri ve doğal kaynakların yönetimi gibi konular ele alındı.

Görüşmede Azerbaycan'ın enerji kaynakları açısından çok güçlü bir ülke olduğunu belirten Bayraktar, "Sayın cumhurbaşkanlarımızın huzurunda imzaladığımız Iğdır-Nahçıvan doğal gaz boru hattı anlaşmasının şu anda çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Sizin de biraz önceki görüşmemizde ifade ettiğim gibi inşallah zamanından önce biz bu boru hattını hazır hale getireceğiz ve hep söylediğimiz gibi artık bu sene kış ayında Nahçıvan'ın gazı Türkiye üzerinden, Iğdır üzerinden gelecek. Bu da çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir gelişme. Ama ilişkilerimiz sadece petrol ve doğal gaz alanlarında değil, aynı zamanda elektrik alanında çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Azerbaycan hakikaten doğal gaz ve petrol zengini bir ülke ama aynı zamanda tabii kaynakları, özellikle yenilenebilir kaynakları da çok güçlü bir ülke" dedi.

"Enerji kaynaklarımızla temiz enerjilerden alma hedeflerimiz var"

Türkiye'nin enerji talebine çözüm oluşturacak anlaşmalara değinen Bayraktar, "Sanayimiz büyüyor, üretimimiz artıyor, ihracatımız artıyor, elektrik talebi de bununla beraber yükseliyor. ve bizim de elektrik kaynaklarını, elektrik enerjisini daha temiz yollardan karbonsuz olarak üretme ve emisyonla alakalı, küresel ısınmayla alakalı, iklim hedeflerimizle alakalı bizim mutlaka elektrik kaynaklarımızla, enerji kaynaklarımızla temiz enerjilerden alma hedeflerimiz var. Bunu hem Türkiye'deki yenilenebilir enerji potansiyelini hayata geçirerek, bizim de ülkemizde güneş ve rüzgar çok kuvvetli, jeotermal kaynaklarımız çok önemli. Ama aynı zamanda bağlantılar vasıtasıyla çevremizdeki elektriği de Türkiye'ye ve Türkiye'den Avrupa'ya yine doğal gazda olduğu gibi götürmeyle alakalı birlikte projeler geliştiriyoruz" dedi.

Azerbaycan ve Türkiye'nin gelecekte de birçok projeye imza atacağını belirten Bayraktar, "Sizinle 3. Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu'nda Nahçıvan'da önemli bir anlaşma imzaladık. Şimdi inşallah bu anlaşmanın devamı mahiyetinde hem teknik düzeyde çalışmalar bakanlıklarımız arasında, Ticaret ve Sanayi Odalarımız arasında, düzenleyici kurumlarımız arasında devam ediyor. İnşallah bir sonraki aşamada da artık bunları gerçek projeler haline dönüştürmüş oluruz. Bu anlamda iki ülkenin bugüne kadar yaptıkları, bundan sonra yapacakları oldukça geniş yelpazede projelerimiz var" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Bakü Enerji Haftası kapsamında yarın düzenlenecek 29. Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Fuarı'na ve Bakü Enerji Forumu'na katılacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar Azerbaycan'da - Son Dakika

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