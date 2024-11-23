Engelleri Aşan Öğretmen: Rukiye Ataş - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Engelleri Aşan Öğretmen: Rukiye Ataş

Edirne'de engelli öğretmen Rukiye Ataş, azmi ve sevgisiyle öğrencilerine ilham veriyor.

23.11.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de 3 çocuk annesi 44 yaşındaki Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Rukiye İşçi Ataş, engelinin neden olduğu güçlüklere rağmen çalışkanlığıyla takdir topluyor.

Doğuştan sol kolunun dirsekten aşağısı olmayan Ataş, yaşamı boyunca engelini eğitim aşkı, çalışma azmi ve pozitif düşüncesiyle aştı.

İlk, orta ve lise eğitiminin ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitiren Ataş, Celal Bayar Üniversitesinde yüksek lisans yapıp çok sevdiği öğretmenlik mesleğine başladı.

Ağrı ve İstanbul'dan sonra yeni görev yeri Edirne'de öğrencileriyle buluşan Ataş, 15 yıldır sürdürdüğü mesleğinde çalışma azmiyle takdir topluyor.

"Tebeşir kokusunu her zaman genzimde hissetmeliyim"

Ataş, Öğretmenler Günü dolayısıyla AA muhabirine, mesleğini çok sevdiğini ve hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Lise çağında öğretmen olmaya karar verdiğini belirten Ataş, "Hep bu sıralarda bu okulda olmalıyım, tebeşir kokusunu her zaman genzimde hissetmeliyim diye hayal kurdum. Öğretmenlerimi çok seviyordum, özellikle edebiyat öğretmenim Hasan Hüseyin Kırgezer'i çok seviyordum, ellerinden öperim." dedi.

Mesleğinin başından bu yana her bir öğrencisini yakından tanıdığını ve ilgilendiğini anlatan Ataş, her öğrencinin yaşam hikayesini bilmek ve buna katkı sağlamanın kendisi için çok önemli olduğunu ifade etti.

"İyi insan olabilmek akademik başarıdan önemli"

Ataş, öğrencilerine her zaman iyi insan olmanın akademik başarısından önemli olduğunu anlattığını söyledi.

Öğrencilerinin iyi, karakteri düzgün insan olmalarını istediğine dikkati çeken Ataş, şunları dile getirdi:

"Öğrencilerimin nerede nasıl konuşmaları, nasıl davranmaları gerektiğini bilmelerini istiyorum. Toplum içerisinde kendilerini sevdirmelerini, kimlikleriyle saygı duyulacak insanlar olmalarını istiyorum. O yönde de mücadele ediyorum. Bunu yaparken de öğrencilerimin velileriyle de teker teker görüşüyorum. Öğrencilerimin iyi ve ahlaklı insanlar olmalarını istiyorum. Bir toplumda ahlak çökmüşse, bir toplumda iyilik çökmüşse o toplumdan hiçbir şey bekleyemezsiniz. Doktor iyi değilse, öğretmen iyi değilse, mühendis iyi değilse ahlaklı değilse orada doktorluk, öğretmenlik, mühendislik mesleğinden bahsedebilir miyiz? Hepsinin temelinde iyilik vardır. Ben bu doğrultuda evlatlarımı yetiştiriyorum."

"Her zaman öğrencilerime örnek oldum"

Ataş, meslek yaşamında engelini hiçbir zaman sorun etmediğini aksine bunun kendisine daha fazla çalışma azmi kazandırdığını anlattı.

Sol kolunun dirsekten itibaren protez olduğuna değinen Ataş, şöyle devam etti:

"Liseye kadar protez kullanmadım. Ağabeyimin en büyük hayali kolumu yaptırmaktı ve fırsatını bulduğu ilk anda bana protez kol yaptırdı. Evde hiç protez kullanmıyorum, tüm işlerimi kendim yapıyorum. Böyle doğup büyüdüğüm için çok eksiklik hissetmedim. Ergenlik yıllarında tabii utanıp çekiniyorsunuz ama ailem hep destek oldu, öz güvenim oluştu. 'Aman sen yapamazsın evladım dur biz yapalım.' demediler. Ağabeylerim, ablam, annem, babam herkes 'Sen yapabilirsin.' dedi. Çıktığım her yola 'Ben yapabilirim.' diye adım attım. Başarılı bir öğrenciydim, toplum içinde sevilen bir gençtim. Hiçbir zaman kendi kabuğuma çekilmedim. 'Benim kolum yok, utanayım, ben bunu yapamam.' demedim. Tam tersi her zaman yapabilmek için zorladım kendimi. Her zaman öğrencilerime örnek oldum."

Kaynak: AA

Edebiyat, edirne, Güncel, Eğitim, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelleri Aşan Öğretmen: Rukiye Ataş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:39 Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı! Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
09:59 AKOM açıkladı: İşte İstanbul’da kar yağışı beklenen ilçeler... AKOM açıkladı: İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler...
09:45 Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor Hapsi boyladı Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor! Hapsi boyladı
00:37 Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara’ya çağırdı Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı
13:55 Tren sörfü yapan 13 yaşındaki çocuğa 2 kez elektrik çarptı Tren sörfü yapan 13 yaşındaki çocuğa 2 kez elektrik çarptı
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
13:48 Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca kadrodan çıkarıldı Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca kadrodan çıkarıldı
13:45 İstanbul Valiliği uyardı: Yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor İstanbul Valiliği uyardı: Yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor
13:44 Cristiano Ronaldo’yu kahreden haber Cristiano Ronaldo'yu kahreden haber
13:35 Yalı Çapkını dizisi için final çanları çalıyor Yalı Çapkını dizisi için final çanları çalıyor
13:27 Özel’den TBMM’deki arbedeye ilk yorum: Gelinen noktadan memnun değilim, rahatsızım Özel'den TBMM'deki arbedeye ilk yorum: Gelinen noktadan memnun değilim, rahatsızım
13:19 Ekonomide gözler Avrupa Merkez Bankası’nda Ekonomide gözler Avrupa Merkez Bankası'nda
13:11 Icardi ve Wanda Nara’dan peş peşe paylaşımlar Sosyal medya yıkıldı: Yeni aşk mı doğuyor Icardi ve Wanda Nara'dan peş peşe paylaşımlar! Sosyal medya yıkıldı: Yeni aşk mı doğuyor?
13:03 Mehmet Dinçerler’den olay hareket: Hadise’nin olduğu fotoğrafı beğendi Mehmet Dinçerler'den olay hareket: Hadise'nin olduğu fotoğrafı beğendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 11:34:56. #1.13#
SON DAKİKA: Engelleri Aşan Öğretmen: Rukiye Ataş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.