Engelli Kadına Saldırı: 1 Şüpheli Tutuklandı

ERZURUM'da gürültü yaptıkları gerekçesiyle kendilerini şikayet eden alt kattaki komşuları yüzde 80 bedensel engelli Esin Sarıaslan'ı (48) tekme ve sopayla darbeden şüphelilerden 1'i gözaltına alınıp, tutuklandı. Polis, olaya karışan diğer şüphelileri arıyor.

Olay, 14 Temmuz akşamı Palandöken ilçesine bağlı Yıldızkent semtinde meydana geldi. Erzurum Şehir Hastanesi'nde memur olarak görev yapan Esin Sarıaslan, annesiyle birlikte yaşadığı apartmanda gürültü yaptıkları gerekçesiyle polise şikayette bulunduğu üst kat komşuları tarafından saldırıya uğradı. 5 erkek, tekerlekli sandalyedeki Sarıaslan'a sopalarla ve tekmelerle saldırdı. Şüpheliler, Sarıaslan'ı korumak isteyen kardeşine de saldırıp yaraladı. Esin Sarıaslan, hastaneden darp raporu alarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Saldırganlar hakkında uzaklaştırma ve koruma talebinde bulunan Esin Sarıaslan, ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve valiliğe de başvuru yaptı.

Yaşananları anlatan Sarıaslan, "Annem ve kardeşimle karşıdaki parkta çay içtikten sonra eve dönüyorduk. Saat 23.00 sıralarında bir grup erkek önümü kesti. Ellerinde sopalar vardı. Hiçbir şey demeden saldırdılar. Tekmelerle, sopalarla vurdular. Kardeşim engel olmaya çalıştı, başını yardılar. Polis geldi ama saldırı devam etti. Tekerlekli sandalyem kırıldı, 100 bin TL değerindeki özel donanımlı aracım da hasar gördü. İçlerinden biri silah çekip beni ölümle tehdit etti. Bütün bu şiddet, sadece polisi aradığım için oldu" dedi.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Dün, savcının talimatıyla şüphelilerden D.A. gözaltına alındı. D.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri, diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlattı.

DHA'ya konuşan Esin Sarıaslan, adaletin yerini bulduğunu belirterek, "Tutuklama beni sevindirdi. Umarım diğer saldırganlar da en kısa sürede yakalanır ve hak ettikleri cezayı alırlar" diye konuştu.