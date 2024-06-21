Engelliler Adana'da Eğlendi - Son Dakika
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Engelliler Adana'da Eğlendi

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Adana'da düzenlenen ikinci 'Engelsiz Fest' etkinliğinde, 300'e yakın engelli birey, aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte eğlendi. Müzik eşliğinde dans eden ve oyunlar oynayan engelli gençler, festival sayesinde sosyalleşmenin keyfini çıkardı. Ayrıca, etkinlikte çocuklara oyuncaklar hediye edildi ve Mısır, pamuklu şeker ve dondurma ikramı yapıldı. Festivalin amacı, engelli bireylerin topluma adapte olmalarına yardımcı olmaktır.

21.06.2024 21:58
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Engelliler bu festivalde gönüllerince eğlendi

Adana'da ikinci 'Engelsiz Fest' 300'ü aşkın bireyin katılımıyla gerçekleştirildi

ADANA - Adana'da engelli bireylerin sosyalleşmesine yönelik organize edilen festivalde 300'e yakın genç, aileleri ve arkadaşları ile doyasıya eğlendi.

Merkez Çukurova ilçesinde gerçekleştirilen festivalde müzik eşliğinde gönüllerince doyasıya eğlenen engelli gençler arkadaşlarıyla sosyalleşmenin keyfini çıkardı.

Mısır, pamuklu şeker ve dondurma ikramının da gerçekleştirildiği etkinlikte dans edilerek oyunlar oynanırken, engelli bireylerin ve ailelerinin mutluluğu gözlerinden okundu. Oyun alanlarının da kurulduğu alanda çocuklara da çeşitli oyuncaklar hediye edildi.

Gönüllü organizatörlerden İlknur Naz Kılıç, festivalin gönüllü insanların 'hadi özel çocuklar için bir şeyler yapalım' demesiyle ortaya çıktığını söyledi.

"Amacımız adapte sorununu aşmaya yardımcı olmak"

Kendisinin de yıllar önce kanser hastası olduğunu anlatan organizasyon gönüllüsü Ali Avcı, "Duygularımız yoğun, bugün çok mutluyuz. Birçok dezavantajlı çocuğu bir araya getiriyoruz. Onlarla bitlikte burada mükemmel bir gün gerçekleştireceğiz. Kostümlerimiz ve birçok oyun parkurumuz var. 21 Haziran en uzun günmüş, bu uzun günü mutlu ve eğlenceli bir şekilde geçireceğiz. Yıllar önce kanser hastasıydım ve kanseri yendim. Birçok dezavantajlı çocukla bir araya geldim. Bu çocukların sosyalleşmesi ve topluma adapte olması gerekiyor. Bu dönemlerinde özgüven eksikliği ve topluma adapte olmada sorunları yaşıyorlar. Bizler yaptığımız etkinliklerle, çeşitli eğitimlerle onları topluma adapte etmeye çalışıyoruz. Çok sevdiğim bir söz var. 'Yolu sevgiden geçenlerle bir gün mutlaka karşılaşırız'. Gönül arkadaşlarımız ile buradayız" şeklinde konuştu.

"Çok mutlu oldum"

Etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden engelli İzel Çalışır, "Böyle bir festivalin olmasından dolayı çok mutluyum, iyi ki böyle bir festival düzenleniyor. Sosyalleşip hareket etmiş oluyoruz ve hayata karışıyoruz. Bu yüzden bu tarz etkinlikleri çok seviyorum" dedi. Bir diğer katılımcı Deniz Dinibütün de ilk festivale de katıldığını ifade ederek, "Buraya ise ilk defa geliyoruz. Böyle bir etkinlik düzenlendiği için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

'Aileler de mutlu oldu'

Çocuğunun bu tip etkinliklerde çok mutlu olduğunu söyleyen Zehra Çalışır, "Etkinlik çocukların sosyal hayatları ve bizler için çok iyi oluyor. Emeği geçen herkese böyle engelsiz festivaller hazırladıkları için çok teşekkür ederiz. Çocuklarımız kendi arkadaşlarını gördüklerinde kendilerini çok daha iyi hissediyorlar" dedi.

Bir diğer anne ise Çiğdem Dinibütün ise, "Oğlum Deniz etkinlikler için gün sayıyor. Bugün erkenden uyanarak etkinliğe gideceğimiz için çok büyük bir sevinç yaşadı. Kendini etkinliklerde ve burada özgür hissediyor. O yüzden biz de çok mutluyuz" sözlerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Engelliler Adana'da Eğlendi - Son Dakika

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