Engin Altan Düzyatan, 2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda Türkiye'yi temsil edecek

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı, Azerbaycan'da düzenlenecek 2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP29), Türkiye'yi oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın temsil etmesi kararının COP29 Başkanlığı'nın tercihi olduğunu açıkladı.

İklim Değişikliği Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemiz Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı toplantılarının resmi karar alma oturumlarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde ve İklim Değişikliği Başkanlığı koordinasyonunda sera gazı azaltımı, iklim değişikliğine uyum, iklim finansmanı gibi konularda başta Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı gibi ilgili bütün Bakanlıklarımızın da katılımı ile resmi olarak yetkilendirilmiş müzakereci heyet ile temsil edilmektedir. COP29 Azerbaycan Başkanlığı tarafından temmuz ayında bir uluslararası danışma komitesi (IAC) kurulmuştur. Komite gayriresmi nitelikte olup, COP Başkanlığı'nın takdiri ile kurulmakta, komite üyeleri COP Başkanlığı tarafından tek taraflı olarak belirlenmektedir" denildi.

'HERHANGİ BİR DAHLİMİZ YOKTUR'

Komitenin, herhangi bir resmi statüsü olmadığı kaydedilen açıklamada, "Komite; finans, hükümet, sanat, akademi, girişimcilik, sivil toplum gibi toplumun farklı kesimlerinden iklim savunucularının çeşitli seslerini temsil etmek amacını gütmekte ve tavsiye niteliğinde toplantılar yapmakta olup, 2024 yılı için COP29 Başkanlığı tarafından teşkil ettirilen heyet üyelerinin belirlenmesi sürecinde herhangi bir dahlimiz bulunmamaktadır. Seçilen üyeler tamamen COP29 Başkanlığı'nın tercihlerini yansıtmaktadır. Önceki yıllarda olduğu gibi, COP29'da konularında uzman ve temsile yetkili müzakere heyetimiz konferansın bütün resmi oturumlarını takip etmek üzere hazırlıklarını devam ettirmekte, süreç İklim Değişikliği Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.