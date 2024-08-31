Engin Altan Düzyatan, COP29'da Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
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Engin Altan Düzyatan, COP29'da Türkiye'yi temsil edecek

İklim Değişikliği Başkanlığı, Azerbaycan'da düzenlenecek COP29'da Türkiye'yi oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın temsil edeceğini açıkladı. Türkiye, resmi olarak yetkilendirilmiş müzakereci heyet ile COP toplantılarında yer alacak ve çeşitli konularda temsil edilecek. COP29 Başkanlığı tarafından belirlenen üyeler, Başkanlığın tercihlerini yansıtmaktadır.

31.08.2024 17:47
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İklim Değişikliği Başkanlığınca, Azerbaycan'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nda (COP29), Türkiye'yi oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın temsil etmesine ilişkin, "Seçilen üyeler tamamen COP29 Başkanlığının tercihlerini yansıtmaktadır." açıklamasında bulunuldu.

İklim Değişikliği Başkanlığının sosyal medya hesabından Azerbaycan'da düzenlenecek ve Türkiye'yi oyuncu Düzyatan'ın temsil edeceği COP29 ile ilgili açıklamada bulunuldu.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin, COP toplantılarının resmi karar alma oturumlarında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde ve İklim Değişikliği Başkanlığı koordinasyonunda, "sera gazı azaltımı", "iklim değişikliğine uyum", "iklim finansmanı" gibi konularda, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret Bakanlıkları gibi ilgili bakanlıkların da katılımıyla "resmi olarak yetkilendirilmiş müzakereci heyet" ile temsil edildiği belirtildi.

COP29 Azerbaycan Başkanlığı tarafından temmuzda bir uluslararası danışma komitesi (IAC) kurulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Komite gayriresmi nitelikte olup, COP Başkanlığının takdiri ile kurulmakta, komite üyeleri COP Başkanlığı tarafından tek taraflı olarak belirlenmektedir. Herhangi bir resmi statüsü olmayan komite finans, hükümet, sanat, akademi, girişimcilik, sivil toplum gibi toplumun farklı kesimlerinden iklim savunucularının çeşitli seslerini temsil etmek amacını gütmekte ve tavsiye niteliğinde toplantılar yapmakta olup, 2024 yılı için COP29 Başkanlığı tarafından teşkil ettirilen heyet üyelerinin belirlenmesi sürecinde herhangi bir dahlimiz bulunmamaktadır. Seçilen üyeler tamamen COP29 Başkanlığının tercihlerini yansıtmaktadır. Önceki yıllarda olduğu gibi, COP29'da konularında uzman ve temsile yetkili müzakere heyetimiz, konferansın bütün resmi oturumlarını takip etmek üzere hazırlıklarını devam ettirmekte, süreç İklim Değişikliği Başkanlığının koordinasyonunda yürütülmektedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Engin Altan Düzyatan, COP29'da Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika

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