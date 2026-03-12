Epstein'in Fuhuş Ağına Mankenlik Ajansı İddiası

Brezilyalı kadınlar, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in kız çocuklarını tuzağına düşürmek için mankenlik ajanslarını kullandığını anlattı.

BBC'ye konuşan kadınlar, eski manken ajansı yöneticisi Jean-Luc Brunel'in kız çocuklarını bu ağa yönlendirmeye çalıştığını söyledi.

Kimliğinin gizlenmesi için "Ana" olarak adlandırılan Brezilyalı bir kadın, Brunel ve modellik ajansının Epstein ile ilişkisinde önemli bir rol oynadığını belirtti.

Ana, Sao Paulo'da yaşayan bir kadının kendisine modellik vaat etmesi üzerine Brezilya'nın güneyindeki memleketini terk ettiğini, kendisi ve diğer iki kadının söz konusu kişi tarafından lüks bir otele gönderildiğini ve Epstein'in orada "kendisini seçtiğini" söyledi.

Epstein'in kendisini şehirdeki bir partiye davet ettiğini ve orada Brunel ile ilk kez tanıştığını dile getiren Ana, parti sırasında Epstein'in ertesi gün Paris'e gideceğini ve onunla birlikte gitmesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığını öğrendiğini aktardı.

E-postalar ve uçuş kayıtları da dahil olmak üzere ABD Adalet Bakanlığı dosyaları, Epstein'in o sırada Brezilya'da olduğunu gösteriyor.

BBC tarafından incelenen ve ABD Adalet Bakanlığı kayıtlarıyla karşılaştırılarak doğrulanan belgelerle desteklenen Ana'nın ifadesine göre, Brunel Brezilyalıların ABD vizesi almasına yardımcı oluyordu.

Pasaportunda Brunel'in, ABD'de kurduğu modellik ajansı "Karin Models of America" adının yazılı olduğu bir ABD iş vizesi bulunan Ana, bu şirket için hiç çalışmadığını, ancak kendisine bu belgelerin ABD'ye seyahatini kolaylaştıracağının söylendiğini ve vizenin tek amacının Epstein'i ziyaret etmek olduğunu kaydetti.

Mahkeme kayıtları ve ABD Adalet Bakanlığı dosyaları, Brunel'in önce "Karin Models of America", daha sonra "MC2 in America" adlı ajansını, aralarında reşit olmayanlar da bulunan çeşitli ülkelerden kızları ABD'ye getirmek için kullandığını gösteriyor.

Kayıtlarda ayrıca, Epstein'in, Brunel'in ABD'deki ajansının ayarladığı vizelerin ücretini ödediğini söyleyen eski bir MC2 çalışanının ifadesi de yer alıyor.

Guayaquil'deki yarışma

BBC'ye konuşan bir diğer kadın Glaucia Fekete, 2004 yılında Brunel'in, Ekvador'da düzenlenen mankenlik yarışmasına katılmaya ikna etmek için ailesinin evini ziyaret ettiğini belirtti.

Bu sırada 16 yaşında olduğunu söyleyen Glaucia, ünlü bir Brezilyalı yetenek avcısı aracılığıyla tanıştırıldığı Brunel'in annesini ikna etmesinin ardından Guayaquil'e giderek "Models New Generation" yarışmasına katıldığını anlattı.

Yarışmanın sorunsuz geçtiğini, ancak bu sırada ailesiyle iletişim kurmasına izin verilmediğinde şüphelenmeye başladığını dile getiren Glaucia, yolculuğun sonuna doğru Brunel'in, tüm masrafları karşılanarak "şovlara katılmak" için kendisini New York'a götürmeyi teklif ettiğini, annesinin buna izin vermediğini söyledi.

"Laura" takma adı ile konuşan Batı Avrupalı bir kadın da "Models New Generation" yarışmasına katıldığında 16 yaşında olduğunu, Brunel'in davranışlarının kendisine tuhaf geldiğini aktararak "Brezilya ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelen kızlar en önemli hedef gibi görünüyordu." ifadesini kullandı."

ABD hükümeti tarafından yayımlanan dosyalarda, Epstein'in 24 ve 25 Ağustos 2004 tarihlerinde, modellik yarışmasının finaliyle aynı zamanda Guayaquil'de olduğunu gösteren kayıtlar olduğu gözlemlendi.

BBC ayrıca, bu etkinliğe katılan 16 yaşından küçük bir modelin aynı yıl içinde Epstein'in uçağıyla en az iki kez uçtuğunu gösteren belgeler de olduğunu ortaya koydu.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.