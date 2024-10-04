Erakçi, Beyrut'ta Lübnan Başbakanı ile Gözden Geçirdi - Son Dakika
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Erakçi, Beyrut'ta Lübnan Başbakanı ile Gözden Geçirdi

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Lübnan'daki İsrail saldırılarını görüştü, 1411 ölü kaydedildi.

04.10.2024 20:16
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail saldırıları altındaki Beyrut'ta Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile görüştü.

Lübnan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Lübnan ve bölgedeki mevcut durum ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile de görüşmesinin ardından Beyrut'taki temaslarını tamamladı.

?İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 1411 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1411 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erakçi, Beyrut'ta Lübnan Başbakanı ile Gözden Geçirdi - Son Dakika

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