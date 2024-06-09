Erciş'te Martıların Av Festivali Devam Ediyor - Son Dakika
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Erciş'te Martıların Av Festivali Devam Ediyor

Van'ın Erciş ilçesinde bulunan balık bendinde martıların av festivali devam ediyor. İnci kefallerinin göç ettiği dönemde martılar, avlanmak için bekliyor. Martıların avlanma anları ise ilginç görüntüler oluşturuyor. Vatandaşlar, bu eşsiz tabiat parkında martıların avlanmalarını izleyerek keyifli vakit geçirebiliyor.

09.06.2024 18:29
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Erciş' de martıların av festivali devam ediyor

VAN - Van' nın Erciş ilçesinde bulunan balık bendinde martılarn av festivali devam ediyor.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefallerinin göçü sürerken martıların da av festivali devam ediyor. Her yıl 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında avlanma yasağı bulunan inci kefalleri, göç ederken martılar da onları avlamak için bekliyor.

Bu dönemde nöbet tutan martılar ise kolay avlayabildikleri balıkları yemek için adata birbiriyle kapışıyor. İnci kefalleri nesillerini devam ettirebilmek için yoğun çaba harcarken, martılar da karınlarını doyurmaya çalışıyor. Martıların o anları ise ilginç görüntüler oluşturuyor. Vatandaşlar bu eşsiz tabiat parkında su sesi eşliğinde kahvaltı yaparken martıların avlanmalarını izliyor.

Şehrin gürültüsünden uzak bir yerde kahvaltı için geldiklerini belirten Cihat Öztunç, 'Herkese merhaba bugün Erciş'in Balık Bendi Çayı'ndayız. Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan incik kefali göçünün son dönemlerindeyiz. Biliyorsunuz geçen hafta 'İnci Kefali Göçü Festivali' düzenlenmişti. Yalnız festival bizim için bitmiş olsa da bazıları için hala devam etmekte. Şu an gördüğünüz gibi martılarımız inci kefali av yasağına riayet etmiyor. Değerli arkadaşlar martıların festivali hala devam etmekte. Gördüğünüz gibi martılar hala son kalan balıkları avlamanın peşinde. Bizlerde şehrin kuru gürültüsünden uzaklaşıp buradaki bu balık bendi tabiat parkında kahvaltımızı su eşliğinde ve martıların olağanüstü bir avlanma tekniklerini izleyerek zevkli bir vakit geçirdik. Sizleri de buradaki tabiat parkına ailenizle sevdiklerinizle güzel vakitler geçirmeye bekliyoruz.' dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Erciş'te Martıların Av Festivali Devam Ediyor - Son Dakika

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