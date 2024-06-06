Erciş'teki Ortaokul Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erciş'teki Ortaokul Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarına Tepki Gösterdi

Erciş\'teki Ortaokul Öğrencileri İsrail\'in Gazze\'ye Saldırılarına Tepki Gösterdi

Van'ın Erciş ilçesindeki Şehit Fırat Torunoğlu Ortaokulu öğrencileri, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında oluşturdukları 'Free Gaza' koreografisiyle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Öğrenciler, İnci Kefali Tabiat Parkı'nda çevre temizliği yaparken Filistin bayrakları açarak 'Filistin'de çocuklar ölmesin, yaşasın çocuklar' sloganı attı.

06.06.2024 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Erciş ilçesinde ortaokul öğrencileri, oluşturdukları "Free Gaza" koreografisiyle, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Şehit Fırat Torunoğlu Ortaokulunca Türkiye Çevre Haftası Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bu kapsamda okul bahçesinde bir araya gelen 65 öğrenci, Gazze'de yaşanan katliamlara da dikkati çekmek amacıyla öğretmenleri eşliğinde "Free Gaza" koreografisi oluşturdu.

Daha sonra İnci Kefali Tabiat Parkı'na götürülen öğrenciler, suyun tersine yüzen inci kefallerinin göçünü izledi, çevre temizliği yaptı.

Burada Türk ve Filistin bayrakları açan öğrenciler "Filistin'de çocuklar ölmesin, yaşasın çocuklar" sloganı attı.

Öğretmenlerden Dilara Özdeğirmenci, Türkiye Çevre Haftası kapsamında öğrencilerle etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Hafta dolayısıyla çevre temizliği yaptıklarını anlatan Özdeğirmenci, "Bu gezimiz sırasında Filistinli kardeşlerimizi de unutmadık. Onlar için bayrak açtık. Bizim için eğlenceli bir gün olsa da yüreğimiz buruktu. Dünyadaki tüm savaşların bitmesini temenni ediyorum." dedi.

Balık bendinde arkadaşlarıyla çevre temizliği yapan öğrenciler de Filistin'de yaşanan olayların son bulmasını istediklerini belirtti.

Kaynak: AA

Filistin, Türkiye, İsrail, Gazze, Erciş, Van, Çevre, Dış Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erciş'teki Ortaokul Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarına Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:58 AK Parti’den CHP’ye geçen Mazgirt Belediyesi’nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi
14:22 İstanbul Valiliği liste yayınladı Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak İstanbul Valiliği liste yayınladı! Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak
14:19 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
13:07 İYİ Partililer Akşener’den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
15:48 Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay tek celsede boşandı Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay tek celsede boşandı
15:19 ECB politika faizini 25 baz puan düşürdü ECB politika faizini 25 baz puan düşürdü
15:17 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Merkez Bankası rezervleri açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Merkez Bankası rezervleri açıklaması
15:13 Erden Timur’un Galatasaray’a son kıyağı Sofyan Amrabat ve Aaron Wan-Bissaka Aslan oluyor Erden Timur'un Galatasaray'a son kıyağı! Sofyan Amrabat ve Aaron Wan-Bissaka Aslan oluyor
14:32 Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 16:21:36. #1.11#
SON DAKİKA: Erciş'teki Ortaokul Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement