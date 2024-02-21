Ercişli öğrenciler deyimleri ve atasözlerini somutlaştırarak sergiye dönüştürdü
VAN - Van'ın Erciş ilçesindeki Reşit Çelik İlkokulu öğrencileri deyimleri ve atasözlerini somutlaştırarak sergiye dönüştürdü.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında Erciş ilçesindeki öğrenciler etkinlik düzenledi. Proje kapsamında Reşit Çelik İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, öğretmenleri Gülhanım Kalın ve Özlem Küle kontrolünde işlemiş oldukları "Atasözleri ve Deyimler" konusuna ilişkin çalışmalar yaptı. Konuda geçen soyut kavramları öğrencilere somutlaştırarak kavratmaya çalışan öğretmenler, konunun daha akılda kalıcı ve eğlenceli olmasını sağladı. Öğrenciler aileleriyle birlikte farklı atasözleri ve deyimleri oyuncak ve maketlerle görselleştirdi. Yaptıkları çalışmalar sonucunda oldukça ilginç ve eğlenceli ürünler ortaya çıkaran öğrenciler, bu çalışmalarını öğretmenlerinin de desteği ile sergiye dönüştürdü.
Sergide konuşan Erciş Milli Eğitim Müdürü Sadık İşler, akademik çalışmaların yanında öğrencilerin yeteneklerinin de ön plana alındığını belirterek, "Bugün bu çalışmalardan birine tanıklık edeceğiz. Şu anda Reşit Çelik İlkokulundayız. Bu okulda yapılan çalışma özellikle atasözleri ve deyimlerimizin üç boyutlu olarak görselleştirilmesi çalışmasıydı. Bu etkinlikten dolayı okul idarecilerimize, öğretmen arkadaşlarıma ve öğrencilerime çok teşekkür ediyorum" dedi.
Öğretmenlerden Gülhanım Kalın ise Reşit Çelik İlkokulunda sınıf öğretmeni olduğunu belirterek, "Bakanlığımızın başlattığı 'Dilimizin Zenginlikleri Projesi' çerçevesinde bu ay çocuklara atasözleri ve deyimlerle ilgili kazanımlar vermekle sorumluyduk. Biz de çocuklarımız henüz soyut işlem döneminde olmadığı için atasözlerimizi ve deyimlerimizi somutlaştırarak onlara daha kalıcı bir öğrenme gerçekleştirmek için bu şekilde bir sergi yaparak sunmak istedik. Çocuklar için hem çok kalıcı hem de çok eğlenceli bir sergi oldu. Herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Öğrencilerden İbrahim Yiğit de, "2-A sınıfının öğrencisiyim. Bu sergi beni çok mutlu etti. Birkaç atasözü ve deyim ezberledik, çok mutlu oldum. Atasözleri ve deyimleri somut şekilde görmek daha çok aklımda kaldı" diye konuştu.
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