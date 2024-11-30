Erciyes Kayak Merkezi’nde Kış Sezonu Açıldı

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TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon açıldı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde etkili olan kar yağışı sonrası 19 mekanik tesiste bulunan 40 pist hazır hale getirildi. Erciyes'te yeni sezon bugün itibarıyla açıldı. Kayakseverler, Erciyes'te kayak yapmaya başladı. Erciyes'te açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Erciyes Dağı'mızda, bereketin merkezindeyiz. Kar geldi, bereket geldi. Bugün itibarıyla bu sezonu başlatıyoruz. Şehrimize, ülkemize ve kayaksever dostlarımıza hayırlı olsun diliyoruz. Erciyes Kayak Merkezi, dünya standartlarında Türkiye'de bir numara olan bir merkez. Burada 19 tane mekanik tesisimiz, 40 tane pistimiz ve 120 kilometre pist uzunluğu ile gün boyunca istediğimiz noktalardan rahatlıkla kayabilirsiniz" dedi.

'SEZONU EN ERKEN BAŞLATTIĞIMIZ BİR DÖNEMİ YAŞIYORUZ'

Bu sene karın daha erken yağmasıyla sezonu son 20 seneye kıyasla daha erken başlattıklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç, "Geçen sene 2,5 milyon ziyaretçimiz vardı. Bu sene sezonu erken açmakla inşallah bu sayıyı katlayacağımıza inanıyoruz. 20 yıl içinde sezonu en erken başlattığımız bir dönemi yaşıyoruz. Beklediğim kar bereket olarak Kayseri'mize yağdı. Karıyla, suyuyla, termal ortamıyla ve yüksek irtifa merkeziyle değişik sporlara ortam sağlayan ve misafir eden bir Erciyes. Otel sayımızdaki, yatak kapasitemizdeki artışlarla, ulaşım kolaylığı ile İstanbul'dan çıkan bir kayak severin 1 saat içerisinde uçakla Kayseri'mize gelip, ardından 20 dakikada otoban gibi yollarımızla kayak merkezimize rahatlıkla çıkacağını belirtmek istiyorum. Burada eziyet yok, konfor var. Burada gerçekten kalite ve güler yüz var. Uygun fiyat da hizmet söz konusu. Ekibimizi kutluyorum, teşekkür ediyorum. Sezonumuz hayırlı, uğurlu olsun diyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,