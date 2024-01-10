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Erciyes Üniversitesi'nde Cumhuriyet Dönemi Kayseri Gazeteleri Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Erciyes Üniversitesi'nde Cumhuriyet Dönemi Kayseri Gazeteleri Sergisi Açıldı

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen sergide, koleksiyoner Faruk Yaman'ın koleksiyonunda bulunan 42 gazete ve 22 dergi sergilendi. Davetliler, sergide yer alan yayınları inceledi.

Erciyes Üniversitesi\'nde Cumhuriyet Dönemi Kayseri Gazeteleri Sergisi Açıldı
10.01.2024 - 18:03,
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla "Cumhuriyet Dönemi Kayseri Gazeteleri Sergisi" açıldı.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, koleksiyoner Faruk Yaman'ın koleksiyonunda yer alan Kayseri gazeteleri, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi Sergi Salonu'nda ziyaretçilerle buluştu.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın, Koleksiyoner Faruk Yaman tarafından açılan sergide, 1910-1990 yılları arasında yayınlanmış 42 gazete ile 22 dergi bulunuyor.

Açılışın ardından davetliler tarafından sergide yer alan gazete ve dergileri tek tek inceledi.

Kaynak: AA
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