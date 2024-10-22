Erdemir, Hidrojen Enjeksiyonu ile Sıfır Emisyona Yaklaşıyor

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2050 yılında net sıfır emisyona ulaşmayı hedefleyen Erdemir, 1'inci Yüksek Fırın'a hidrojen enjeksiyonunu başarıyla tamamladığını duyurdu. Daha yeşil bir üretim sürecini hedefleyen Erdemir, Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefine katkıda bulunmaya devam edeceğini belirtti.

17-18 Ekim 2024 tarihlerinde 1'inci Yüksek Fırın'a hidrojen enjeksiyonunu tamamlayan Erdemir, söz konusu uygulamayı gerçekleştiren Avrupa'nın 3'üncü çelik üreticisi olduğunu duyurdu.

Erdemir'den yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Erdemir Mühendislik ve Linde iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışma kapsamında, 1'inci Yüksek Fırın'a iki gün boyunca hidrojen gazı enjeksiyonu yapıldı. Uygulama kapsamında, Linde tarafından tanker ile Erdemir'e getirilen yaklaşık 2,2 ton sıvı hidrojenin yanı sıra Erdemir Soğuk Haddehanesi bünyesindeki hidrojen tesisinden de ilave hidrojen sağlandı. Uygulamada gazlaştırma ve basınç düşürme istasyonları otomasyon sistemleri için Linde'den hizmet alınırken, enjeksiyon sistemine ait detay mühendislik ve genel proje yönetim çalışmaları Erdemir Mühendislik, sistem kurulumu ve devreye alma işlemleri ise Erdemir ve Linde ekiplerinin ortak çalışması ile gerçekleştirildi.

Hidrojen enjeksiyonu 17 Ekim Perşembe günü saat 10.00'da tek tüyer ile Erdemir Hidrojen Tesisleri'nden gelen 250 Nm3/saat hidrojen akışı ile başladı. Saat 16.00'da Linde sıvı hidrojen tankerinin devreye alınmasıyla 1'inci Yüksek Fırın'a 4 tüyerden 2 bin Nm3/saat debilere ulaşan hidrojen enjeksiyonu yapıldı. 18 Ekim tarihinde saat 14.00'te başarılı şekilde tamamlanan deneme sırasında, 1'inci Yüksek Fırın'a ton sıvı ham demir başına 0,6 kilogram hidrojen gazı enjeksiyonu yapıldı. Ayrıca oran artırılarak ton sıvı ham demir başına 1 kilogram hidrojen enjeksiyonu da test edildi.

Erdemir'le birlikte dünyada sayılı firma tarafından yapılan denemeler ve simülasyon çalışmaları neticesinde yüksek fırınlara teorik olarak ton sıvı ham demir başına 28 kilogram kadar hidrojen enjeksiyonu yapılabileceği ve bu sayede yüksek fırın prosesinde ortaya çıkan emisyonlarda yüzde 15-16 oranında doğrudan CO2 emisyonu azaltılabileceği öngörülüyor. Başarıyla tamamlanan uygulamada elde edilen bulgular, daha yüksek oranlarda kullanıma yönelik önemli veriler de sağladı. Elde edilen tecrübeler sayesinde, daha düşük karbon emisyonlu hidrojen gazının Türkiye'de bulunurluğunun artmasına paralel olarak OYAK Maden Metalürji bünyesindeki tüm yüksek fırınlarda söz konusu işlemin uygulanabilirliğinin önü de açıldı. Aynı zamanda yeşil dönüşümde kritik rol oynayacak teknolojik alt yapının Türkiye'ye kazandırılması konusunda bir adım atıldı."

Erdemir, daha temiz ve yeşil bir üretim sürecini hedefleyen çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü ve Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefine katkıda bulunmaya devam edeceğini belirtti.