Erdemli'de Geri Dönüşüm ile Yapılan Pati Park Açıldı - Son Dakika
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Erdemli'de Geri Dönüşüm ile Yapılan Pati Park Açıldı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde geri dönüşüm malzemeleriyle hayvanların eğlenmesi için 'Pati Park' projesi hayata geçirildi. Park, köpekler için güvenli bir alan sunarak çeşitli aktiviteler gerçekleştirilmesine olanak tanıyor.

14.11.2024 10:19  Güncelleme: 10:25
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Geri dönüşüm malzemelerinden Pati Park

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak hayvanların hem eğitilmesi hem de keyifli vakit geçirmeleri için 'Pati Park' hazırlandı.

Erdemli Belediyesi hayvanseverlerin can dostlarıyla keyifli vakit geçirebilmeleri için sahil bandı parkı içerisinde 'Pati Park' projesini hayata geçirdi. Köpeklerin güvenli bir şekilde koşup oynayabilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve egzersiz yapabilecekleri özel bir alan olarak tasarlanan 'Pati Park', ilk misafirlerini Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ile birlikte ağırladı.

Üretene belediyecilik anlayışı ile çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Kara, "Seçim sürecinde de söz verdiğimiz 'Pati Park' projesini hayata geçirdik. Tabi hayvanlarımızın da burada rahat eğlenceli vakit geçirebileceği bir parkımız oldu. Pati Parkta kullandığımız bütün malzemeler de geri dönüşümden ürettiğimiz, Erdemli Belediyemizin kendi iç bünyesinde ürettiği ürünler. Hem Erdemlimize hem de hayvanlarımıza hayırlı olsun. Tüm hayvan sahiplerimizi de 'Pati Park'ımıza bekliyoruz" dedi.

Başkan Kara, yakın zamanda yine geri dönüşümden kedi parkını da hazırlayıp hizmete açacaklarını kaydetti.

Erdemli'ye böyle bir park yapıldığı için çok mutlu olduğunu belirten hayvansever Volkan Özcan, "Köpeğim golden cinsi ve 4 yaşında. Oynamayı, gülmeyi ve yemek yemeyi çok seviyor. Onun için çok ideal bir yer burası. Biz artık günümüzün büyük bir çoğunluğunu burada geçiriyoruz. Dışarda köpeklerimizi gezdiriyorduk ama kendimize ait bir oyun alanımız yoktu. Şimdi iş çıkışında, öğle arasında, fırsat bulduğumuz her anda köpeklerimizle beraber gelip burada gezip eğleniyoruz. Başkana çok teşekkür ediyoruz projelerinden birini daha hayata geçirdi. İyi ki varsınız" diye konuştu.

Parkın çok hoşuna gittiğini ifade eden Emircan Altuntaş ise "Erdemli'ye çok güzel köpek parkı açılmış. Çok hoşumuza gitti, hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Mersin'de bile bundan daha küçüğü var. Türkiye'nin birçok yerinde olmasını istiyoruz. Erdemli'ye böyle bir şey açılması bizi çok mutlu etti. Gayet güzel, büyük, geniş ve içinde birçok köpeklerimizin oynayabileceği alanlar var. Çok mutlu olduk, tüm köpek severler adına köpek sahipleri adına. Tüm emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Alfa burayı çok sevdi, zaten bu çimlerde oynamayı çok seviyordu, buranın böyle bir alan olabileceğini düşünmüyorduk o da düşünmüyordu. Burayı böyle görünce çok mutlu oldu, alanları kullanmayı çok sevdi. Burada oyun oynamayı, diğer köpeklerle vakit geçirmeyi de çok sevdi. Gayet keyifli, o da biz de çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Köpekleriyle bu parkta iyi vakit geçirdiğini ifade eden Ukraynalı Polina Afanasyeva, "Köpekler için iyi olacak, ben onlarla bugün burada çok iyi vakit geçirdim ve her gün buraya geleceğim" diye konuştu.

Erdemli\'de Geri Dönüşüm ile Yapılan Pati Park Açıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Erdemli'de Geri Dönüşüm ile Yapılan Pati Park Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdemli'de Geri Dönüşüm ile Yapılan Pati Park Açıldı - Son Dakika
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