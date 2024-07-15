Erdoğan: 15 Temmuz\'a \'oyun\' diyenleri affetmeyeceğiz

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(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret ederek, burada halka seslendi. Erdoğan, "15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri, 'tiyatro' diyenleri, utanmadan 'danışıklı dövüş' diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz. 15 Temmuz'da bu çirkin iftiraları atanlar Türkiye üzerine oynanmak istenen kanlı oyunun, tezgahlanmak istenen büyük tiyatronun birer figüranlarıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim okuyan Erdoğan, daha sonra halka seslendi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Milletin darbecilere karşı destan yazdığı bu tarihi günde yine tek yürek, tek bilek olarak bir aradayız. Az önce istiklal ve istikbalimiz uğrunda fedai can eyleyen kahramanlara Fatihalarımızı gönderdik. Rabb'im o gece göğüslerini kurşunlara siper ederek şehadet şerbeti içen tüm kardeşlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin diyorum. Aynı kutlu gaye uğrunda mücadele ederken yaralanan gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

"Milletimizin destansı mücadelesini iftiharla hatırlıyoruz"

Kalkışmanın başladığı yer olan köprüde darbeci alçaklar gece boyunca sabaha kadar kan dökmeye, masumları katletmeye devam ettiler. Sadece köprü üzerinde 2'si polis olmak üzere toplam 34 vatan evladını şehit verdik. Darbecilerin kalleş ve vahşi yüzünü burada işledikleri cinayetlerde hep beraber gördük. Hafızamıza kazınan o sahnelerin hiçbirini unutmadık ve unutmuyoruz. Aynı şekilde milletimizin çıplak elleriyle tanklara ve ölüm kusan silahlara karşı verdiği destansı mücadeleyi büyük bir iftiharla hatırlıyoruz.

15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri, 'tiyatro' diyenleri utanmadan 'danışıklı-dövüş' diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz. 15 Temmuz'da bu çirkin iftiraları atanlar Türkiye üzerine oynanmak istenen kanlı oyunun, tezgahlanmak istenen büyük tiyatronun birer figüranlarıdır. Bu millet istiklaline dokunan, iradesine pranga vurmaya kalkan her oyunu nasıl bozmuşsa, bundan sonra da bozmaya devam edecektir. Rabb'im bir daha bizleri böyle menfur girişimlerle karşı karşıya bırakmasın diyoruz.

"15 Temmuz'a tüm gücümüzle sahip çıkmaktan geri durmayacağız"

Birileri unutturmak için akla ziyan bahaneler üretse de biz 15 Temmuz'a tüm kalbimizle, tüm gücümüzle sahip çıkmaktan geri durmayacağız. Tekrar, her birinize şükranlarımı sunuyor, aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizden Allah razı olsun diyoruz."