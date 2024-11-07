Erdoğan, Von der Leyen ile Görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi temasları kapsamında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için gittiği Macaristan'da AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı.??????