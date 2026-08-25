Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nın İnşası Başladı - Son Dakika
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Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nın İnşası Başladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde Ahlat'ta yaptığı konuşmada, 'Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür, Türkiye Yüzyılı'nın inşası başlamıştır' dedi. Kardeşlik vurgusu yapan Erdoğan, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

(BİTLİS) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye Yüzyılı'nın inşası başlamıştır. Allah'ın izniyle önümüz de ufkumuz da açıktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki programa katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, Ahlat'ın Anadolu'da yoğrulan millet ruhunun hamurunun mayası olduğunu belirtti. Ahlat'ın 14 asır boyunca burada şehit düşen sahabilerin, Sultan Alparslan'ların, bu ordudan fırtına gibi esen Alpler'in, Erenler'in, Gaziler'in diyarı olduğunu ifade eden Erdoğan, Ahlat'ın her haliyle şüheda ocağı, gaziler otağı, milletin kimlik vesikası, tarihin iftihar sayfası olduğunu dile getirdi.

"KUDÜS VE İSTANBUL, AHLAT'TA VÜCUT BULAN İMANLA FETHEDİLDİ"

Erdoğan, "Şurası muhakkak ki Malazgirt'e giden yol Ahlat'tan açılmıştır. Anadolu'nun düğümü Ahlat'ta çözülmüştür. Kudüs ve İstanbul, Ahlat'ta vücut bulan imanla fethedilmiştir. Diyarı Rum'u Darül İslam haline getiren bu toprakları iyilikle, erdemle, adaletle nakış nakış işleyen güç ve irade Ahlat'ta ortaya çıkmıştır. Unutmayın, Ahlat Kubbetül-İslam'dır. Ahlat, bu toprakları imar, inşa ve ihya eden ecdadımızın Anadolu'ya giriş kapısıdır. Önce Malazgirt'e, devamında ebedi yurdumuz Anadolu'ya, ardından üç kıtaya şerha şerha yayılan o ruh bugün yine buradadır. Allah'a hamdolsun dimdik ayaktadır" dedi.

Erdoğan, Ahlat'ın asırlar boyunca farklı kültür ve kimliklerin barış ve huzur içinde kardeşçe yaşadığı belde olarak tebarüz ettiğini kaydetti. Erdoğan, "İlim, kültür ve medeniyet yüzyıllar boyu burada neşet etmiştir. Burada yetişen alimler, edipler, büyük şahsiyetler, Anadolu'yu mamur etmiş, şenlendirmiş, Ahlat'tan hareket edip gönüllere girmişlerdir. Burası yalnızca orduların hareket üssü değil, kalplerin ve zihinlerin de çekim merkezi olmuştur. Ahlat, millet olma bilincimizin, birlik ve beraberliğin en güçlü remzidir, işaretidir" diye konuştu.

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİNE HEP BİRLİKTE ŞAHİTLİK EDECEĞİZ"

Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle omuz omuza verenlerin burada olduğunu ifade eden Erdoğan, gönül birliği, ülkü birliği, kader birliği içinde tarihe geçen bir destan yazıldığını dile getirdi. Erdoğan, "Millet olarak bu destana inşallah yenilerini eklemekte kararlıyız. 86 milyonun kardeşlik mürekkebini tek bir sayfada Ahlat'ta olduğu gibi, tek bir tertipte birleştirmek için canla, başla çalışıyoruz. Şundan kimsenin şüphesi olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ufukta yükselişine buradaki şahideler gibi hep birlikte şahitlik edeceğiz" diye konuştu.

Şehit ve gazilerin mukaddes emanetini hep birlikte omuzlayacaklarını, Türkiye'yi çok daha güçlü yarınlara taşıyacaklarını kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BUNUN KİMLERİ RAHATSIZ ETTİĞİNİ BİLİYORUZ"

"İki sene önce Ahlat'tan işaretini verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek, refahımızla birlikte iç cephenin direnci de artacak. Suriye ve Irak başta olmak üzere yakın çevremiz yıllardır özlemini çektiği huzur ve istikrar iklimine kavuşacak.

Türkiye ile ve Türk milletiyle birlikte coğrafyamızdaki tüm kardeş halklar kazanacak. Bunun kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki, ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan döndüremezsiniz. Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşçe kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz.

Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek.

"KAN TÜCCARLARI KAYBEDECEK"

Kan tüccarları kaybedecek, terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye Yüzyılı'nın inşası başlamıştır. Allah'ın izniyle önümüz de ufkumuz da açıktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nın İnşası Başladı - Son Dakika

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