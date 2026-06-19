CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay'la karşılaşacak olan A Milli Takım'a sanal medya hesabından destek paylaşımında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Milli Takımımıza Paraguay'la oynayacakları maçta yürekten başarılar diliyorum. Vatandaşlarımdan, YKS'ye girecek evlatlarımızı düşünerek maç heyecanını ölçülü yaşamalarını, gençlerimizi sınav öncesinde rahatsız edebilecek eylemlerden uzak durmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Erdoğan'dan A Milli Takım'a destek: Sınav stresine dikkat - Son Dakika
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