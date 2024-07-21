Erdoğan: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya yükseltilecek - Son Dakika
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Erdoğan: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya yükseltilecek

Erdoğan: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya yükseltilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, muhalefetin 'asgari ücret 17 bin' şeklindeki taleplerine karşılık, ekonomik dengeleri bozmadan adımlar atacaklarını ve yeni yasama döneminde konuyu gündeme alacaklarını belirtti.

21.07.2024 13:38
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltilmesine ilişkin, "Muhalefet düşünmeden, görüşmeden, konuşmadan 'Asgari ücret 17 bin' diyor. Bunların sırtında maalesef küfe yok. Biz ölçüyoruz, biçiyoruz. Nasıl bu işi ekonomik dengeleri bozmayacak biçimde götürürüz buna bakıyoruz. Adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Onun için de yeni yasama döneminde inşallah bu konuyu gündeme alacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı kutlama programına katılmak üzere gittiği KKTC'nin başkenti Lefkoşa'dan dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Erdoğan bir gazetecinin en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi ve emeklilik sistemiyle ilgili sorusu üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Bizler toplumumuzun her kesimi gibi emeklilerimizin de daima yanındayız. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmemek için azami gayret gösteriyor, elimizden gelenin daha fazlasını imkanlar nispetinde yapıyoruz. Eldeki imkanlar dahilinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Engelleri aşmayı kendimize şiar edinmiş bir iktidar olarak sürekli tüm vatandaşlarımızın refahını artırmak için sürekli yeni yol haritaları oluşturuyoruz. Ekonomik istikrardan taviz vermeden, popülizm tuzaklarına düşmeden en rasyonel adımı nasıl atarız anlayışı içinde hareket ediyoruz. Aslında Grup Başkanımız Abdullah Güler gerekli açıklamaları yaptı. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira olacağını açıkladı. Bütün bunlara rağmen muhalefet bakıyorsunuz, düşünmeden, görüşmeden, konuşmadan "asgari ücret 17 bin" diyor. Bunların sırtında maalesef küfe yok. Biz ölçüyoruz, biçiyoruz. Nasıl bu işi ekonomik dengeleri bozmayacak biçimde götürürüz? Buna bakıyoruz, adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Onun için de yeni yasama döneminde inşallah bu konuyu gündeme alacağız. O şekilde de yola devam edeceğiz. Grup başkanımız ne açıkladıysa gündemimizde o konular var, gerisi söylentiden ibaret."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya yükseltilecek - Son Dakika

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