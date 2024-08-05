Erdoğan: Enflasyonda düşüş süreci hızlanarak devam edecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Haziran itibarıyla enflasyonda başlayan düşüş süreci, temmuzda biraz daha belirginleşti. Yıllık enflasyon, en yüksek seviyesine göre 13,7 puan geriledi. Önümüzdeki aylarda bu eğilim, hızlanarak devam edecek." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Turizm ve ticaret rakamlarında olduğu gibi bugün açıklanan temmuz ayı enflasyon oranlarının da ümitlerini artırdığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Haziran itibarıyla enflasyonda başlayan düşüş süreci, temmuzda biraz daha belirginleşti. Yıllık enflasyon, en yüksek seviyesine göre 13,7 puan geriledi. Önümüzdeki aylarda bu eğilim, hızlanarak devam edecek. Sene sonunda enflasyonu hedeflerimizle uyumlu oranlara mutlaka indireceğiz. Amacımız, enflasyonu düşürerek kalıcı refah artışını sağlamaktır. Küresel ekonomide son 4 yıldır devam eden fırtınalı seyir, gelişmiş ülkeler dahil hepimizi zorluyor."

Erdoğan, bu sabah dünya sermaye piyasalarında yaşananların, hükümetin nasıl belirsizliklerle dolu bir atmosferde yürüdüğünü gösterdiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

" Türkiye, emin ve ehil ellerde yoluna devam etmektedir. İnşallah bu yolun sonunda da ekonomide menzili maksuduna varacaktır. Türk ekonomisi bu güce, bu potansiyele, 22 yıllık çabalar neticesinde inşa ettiği bu sağlam temele ziyadesiyle sahiptir. Bunun için biraz daha sabredecek, biraz daha dirayetli davranacağız. Muhalefetin buram buram popülizm kokan, ülkeye faydadan çok zarar getirecek afaki söylemlerine prim vermeyeceğiz. Onlar konuşmayı, meydanlarda atıp tutmayı çok sever ama iş, verilen sözleri tutmaya gelince ara ki bulasın. SGK'ye olan birikmiş borçlarını dahi ödemeyen, dahası absürt bahanelerle bu borçtan kaçmanın yollarını arayan bir zihniyetten memlekete ve şehirlerimize hayır gelmez. Vatandaşlarımdan muhalefetin karamsar, kötümser, moral bozmayı amaçlayan açıklamalara itibar etmemelerini, 22 yıllık tarihi başarılarla dolu hükümetimize güvenmeye devam etmelerini bekliyorum."

"Destek programımızı, 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet olarak kendilerinin de üzerlerine düşeni yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"İçinden geçtiğimiz hassas dönemde, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yükünü hafifletmek için onların yanında oluyoruz. 2022 yılında çok önemli bir program başlattık. Türkiye Aile Destek Programı'yla ihtiyaç sahiplerine nakdi destek ulaştırdık. Hanelerimizi elektrik tüketim desteğinden faydalandırma yanında, bu hanelerdeki evlatlarımız için de ilave destekler sağladık. Programımız kapsamında bugüne kadar 4,2 milyon tekil ailemizin elinden tuttuk. Dar gelirli ailelerimize toplamda 88,2 milyar liranın üzerinde destekte bulunduk. Programın son ödemesini geçtiğimiz ay gerçekleştirdik. Kabine toplantımızda bu konuyu tüm yönleriyle tekrar gözden geçirdik. 2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz. Aldığımız bu kararın, Türkiye Aile Destek Programından faydalanan kardeşlerim başta olmak üzere milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

"MİT Başkanlığımızın isimsiz kahramanlarına teşekkür ediyorum"

Türkiye'nin, diplomasinin farklı alanlarındaki başarı grafiğini sürekli yükselttiğini, son yıllarda küresel ve bölgesel diplomasinin kalbinin attığı yer haline dönüştüğünü vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Rusya- Ukrayna savaşında İstanbul sürecinden 33 milyon ton tahılın Türk boğazlarından dünya piyasasına ulaştırıldığı Karadeniz Tahıl Girişimi'ne kadar pek çok önemli diplomasi zaferine bizler imza attık. Bunun en son örneği istihbarat alanında geçen hafta yaşandı. Milli İstihbarat Teşkilatımızın ara buluculuğunda son derece hassas bir çalışma neticesinde, 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük esir takası, ülkemizin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirildi. Amerika, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin değişimi, hiçbir pürüzle karşılaşılmadan hamdolsun tüm dünyaya örnek olacak şekilde yapıldı. İnsani boyutunun ötesinde Türkiye'nin kilit rolünü de tescilleyen bu önemli takas operasyonunda kritik rol üstlenen Milli İstihbarat Teşkilatımızı ve MİT mensuplarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. 97 yıldır devletimizi nice saldırıdan, nice ihanetten, nice provokasyondan gerektiğinde canları pahasına koruyan MİT Başkanlığımızın isimsiz kahramanlarına bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. Dün Tacikistan'da Pamir Dağları'nda işgalcilere karşı yürüttüğü cihat sırasında şehit düşen Teşkilat-ı Mahsusa'nın kurucusu Enver Paşa'nın şehadetinin 102. yıl dönümüydü. Ömrü harp meydanlarında geçen, son nefesini yine savaş meydanında veren Türk-İslam İttihadı'nın büyük mücahidi Enver Paşa'yı, bu vesileyle bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Rabbim ruhunu şad, mekanını inşallah cennet eylesin."

(Bitti)