Erdoğan: "Engellilerin Dijital Temelli Hizmetlere Ulaşabilmeleri Amacıyla Genelge Yayınlayacağız"

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, engellilerin dijital temelli hizmetlere daha kolay ulaşabilmeleri amacıyla web siteleri ve mobil uygulamaların erişilebilirliği genelgesini yakın zamanda yayınlayacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Engelsiz Türkiye Programında yaptığı konuşmada, engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlayarak, "22 yıldır Türkiye'de değişimin ve dönüşümün öncülüğünü yapan AK Parti bu konuda da öncü, örnek ve sürdürülebilir politikalar oluşturmaya devam ediyor. Merkezine insanı ve insanlık değerlerini alan bu medeniyet çınarıyla biz farklı coğrafyalara iyiliği, adaleti ve şefkati taşıdık. Bugün gönül coğrafyamızda hangi evi ziyaret etseniz orada mutlaka Türkiye'ye dua eden insanlarla karşılaşırsınız. 'Türk, beklenendir. Türk, yolu özlenendir' tespitinin kuru bir hamaset değil güçlü bir hakikat olduğuna pek çok yerde şahitlik edersiniz" dedi.

Erdoğan, Selçuklu ve Osmanlı döneminde engellilerin sosyal hayata katılımının teşvik edildiğini belirterek, "Ülkemizde kimi marjinal çevrelerin bitmeyen bir kinle özellikle hedef aldıkları Sultan 2. Abdülhamid Han, 1889'da açtırdığı bir mekteple işitme ve konuşma engelli kişilerin çağın üzerinde bir eğitim almalarını sağlamıştır. Böyle bir geçmişten, böyle bir devlet geleneğinden geliyoruz. Bundan da iftihar etmemiz, gururlanmamız gerekiyor. Başkaları gibi devletimizin ve milletimizin tarihini bir asır önceden başlatıp geçmişi reddetmek yerine tarihimizi bir bütün olarak kucaklıyor, maziden bugüne ve geleceğe güçlü köprüler kurmaya gayret ediyoruz. Ecdattan miras kalan ne kadar değer ve uygulama varsa hepsini muhafaza etme ve daha ileri seviyelere taşıma çabasındayız" ifadesini kullandı. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz engelli vatandaşlarımızla güçlüyüz"

"Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sahibi millettir. 85 milyonun tamamıdır. Köken, inanç, mezhep, meşrep ayırmaksızın milletimizin tüm fertleri devletimizin nazarında aynı derecede hizmet ve hürmete layıktır. Tek parti faşizmi ve darbe dönemlerindeki gibi makbul olan ve olmayan vatandaş ayrımını asla tasvip etmiyoruz. Sırf inancından, başörtüsünden, sakalından dolayı insanların kamusal hayatın dışına atıldığı o kara günler artık geride kalmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nde hangi sebepten olursa olsun kimse dışlanamaz. İkinci sınıf vatandaş olarak görülemez. Bunların en başında da engelli vatandaşlarımız yer almaktadır. Biz engelli vatandaşlarımızla güçlüyüz. Milletimizin farklı kesimlerine yönelik ayrımcı uygulamalara son vermeyi nasıl görev biliyorsak, engelli vatandaşlarımıza yönelik adaletsizliğin ortadan kaldırılmasını asıl vazifemiz olarak görüyoruz."

"2002 yılında 5 bin 777 olan engelli memur sayımız şu an 71 bine yaklaşmış durumda"

Erdoğan, "Engelli kardeşlerimizin dijital temelli hizmetlere daha kolay ulaşabilmeleri amacıyla web siteleri ve mobil uygulamaların erişilebilirliği genelgesini inşallah yakın zamanda yayınlayacağız. Genelgemiz tüm engelli kardeşlerimiz için şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. Engelli, vatandaşlarımızın çalışmak ve üretmek için ne kadar azimli ve özverili olduklarına yıllardır yakından şahitlik ediyorum. İşyerlerinde engelli personel çalıştırma zorunluluğu getiren kota sistemini devreye aldık. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ile kamuda engelli atamaların önünü biz açtık. 2002 yılında 5 bin 777 olan engelli memur sayımız şu an 71 bine yaklaşmış durumda" ifadesini kullandı. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Evde bakım yardımından 547 bin vatandaşımız yararlanıyor"

"2007 yılında yaklaşık 29 bin vatandaşımız evde bakım yardımı alıyordu, hali hazırda bu yardımdan yaklaşık 547 bin vatandaşımız yararlanıyor. Engellilerimizin kültürel ve sportif faaliyetlere katılabildiği gündüz bakım evi sayısını 137'ye yükselttik. Ülkemizin dört bir yanındaki 145 umut evinde engelli vatandaşlarımıza ev ortamında hizmet sunmaya devam ediyoruz. 2002'de 21 olan engelli bakım merkezlerimizin sayısını 106'ya çıkardık bu merkezlerdeki 6 bin 832 vatandaşımızın her türlü ihtiyacı ücretsiz bir şekilde karşılanıyor. 2024 yılı Ekim ayı itibariyle farklı şehirlerdeki 317 özel bakım merkezinde hizmet alan 30 bin 165 engelli vatandaşımızın yüzde 94'ünün bakım maliyetini devlet olarak biz karşılıyoruz.

"Başta mahalli idareler olmak üzere kamu ya da özel her kurum ve kuruluşun elini taşının altına koymasını bekliyoruz"

Otizmli bireylere İkinci Ulusal Eylem Planımızı da uygulamaya başladık. Türkiye Yüzyılı sadece barışın, huzurun, kardeşliğin değil engellilerin de yüzyılı olacaktır. Bir başka engellilik hali de zihinlerde ve yüreklerde olandır. Asıl engellilik kendine engel olmak ve hayatın içerisinden kendini çekmektir. Hedefi, gayesi ve azmi olan parmağıyla mermeri deler, tırnağıyla kale surlarında gedik açar. Önümüzde daha gitmemiz gereken çok ciddi mesafe olduğunun farkındayız. Engelli kardeşlerimizin hayatın her safhasında daha görünür olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Başta mahalli idareler olmak üzere kamu ya da özel her kurum ve kuruluşun engellilerin hayatına olumlu noktada dokunmak konusunda elini taşının altına koymasını beklediğimizi burada vurgulamak istiyorum."

Erdoğan konuşmasının ardından "AK Parti Erişilebilirlik Ödülleri" töreninde ödül alan isimlerine ödüllerini takdim etti.