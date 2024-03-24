Erdoğan: İstanbul\'un \'Türkiye Yüzyılı\' yürüyüşünü başlatacağız

Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir tarafta şehrin trafiğini rahatlatmak için kılını kımıldatmayanlar var, diğer tarafta metrosundan tüneline tüm ulaşım projelerini seferber edenler var. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta bu düğümü çözecek ve İstanbul'un 'Türkiye Yüzyılı' yürüyüşünü biz başlatacağız." dedi.

Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'ndeki konuşmasında, İstanbul'un temel sorununun imkan ve kaynak kıtlığı değil, vizyon ve beceri eksikliği olduğunu söyledi.

Bununla yüzleşmek yerine kabahatlerini örtmek için bir de "engelleniyoruz" yalanına sarınıldığını dile getiren Erdoğan, "Bunların hepsi belgelidir. Engellenme diye bir şey yok, tüm belediyeler ne alıyorsa İstanbul fazlasıyla bunu almıştır. Halbuki rahmetli Barış Manço'nun dediği gibi, 'Usta terzi dar kumaştan bol gömlek diker.' Son 5 yılda 5 katına çıkartılan belediye borçlarıyla gelen kaynak, şahsi ihtiraslara hizmet edecek işlere harcanırsa elbette oradan eser çıkmaz. Yaşanan diğer rezillikler bakımından da bu şehir 30 yıl geriye gitti." diye konuştu.

Erdoğan, bütün olanları İstanbulluların da gördüğünün altını çizerek, şöyle devam etti:

"Balya balya, bavul bavul paralar bir yerlerden geliyor, bir yerlere gidiyor. 'Hatırlamıyorum, unuttum' diyerek, şu ana kadar kimse bu görüntülerin makul, mantıklı, tutarlı bir izahını yapamadı. Partiye bina alınmasından vergi kaçırmaya pek çok şey söylendi. Ama hala maşeri vicdanı tatmin eden bir açıklama duyamadık. Tam tersine her konuşanla iş biraz daha karmaşık hale geliyor, çirkinleşiyor, biraz daha dal budak sarıyor. Tüm bu rezilliklerle siyaset kirlendi. Namuslarına emanet edilen oyları kirlettiler. Şehr-i İstanbul'u kirlettiler. İstanbul'u bunların eline bırakmamak, hem bu şehre hem bu şehirde yaşayanlara inanın vicdan borcumuzdur. Bakınız bugün İstanbul bir yol ayrımında bulunuyor. Bir tarafta 'Sadece ben' diyenler var, diğer tarafta 'Sadece İstanbul' diyenler var. 'Sadece İstanbul' diyenler olarak bu işi hafta sonunda hallediyor muyuz? 'İstanbul'u nimet' olarak görenlere, gereken dersi 31 Mart günü veriyor muyuz? İstanbul'a hizmet için gereken adımı haftaya bugün atıyor muyuz? Kardeşlerim, bunun için bir hafta çok çalışacağız ve gayret edeceğiz. Adımı da inşallah en güzel şekliyle atıp, 1 Nisan'dan itibaren 'Yeniden İstanbul' diyerek yola devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Ana Kademe, Gençlik Kolları ve Kadın Kolları teşkilatına seslenerek, "Bu adımı atmaya var mıyız? Bir tarafta yaklaşan deprem tehlikesini umursamayanlar var, diğer tarafta İstanbul'u depreme hazırlamak için programı, projesi hazır olanlar var. Bir tarafta şehrin trafiğini rahatlatmak için kılını kımıldatmayanlar var, diğer tarafta metrosundan tüneline tüm ulaşım projelerini seferber edenler var. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta bu düğümü çözecek ve İstanbul'un 'Türkiye Yüzyılı' yürüyüşünü biz başlatacağız." ifadelerini kullandı.

"Biz, eksiğini ve hatasını asla inkar etmeyen bir ekibiz"

"Türkiye Yüzyılı" için söz istediğini kaydeden Erdoğan, "Ev ev, dükkan dükkan, sokak sokak, semt semt, ilçe ilçe İstanbul'u, düğüne, şölene, toya hazırlar gibi 31 Mart'a hazırlamaya söz veriyor musunuz? Erkeği ve kadınıyla, genci ve yaşlısıyla, çalışanı ve işvereniyle, ülkemizin neresinden gelirse gelsin, geleceğini bu şehirde kuran her bir ferdiyle, İstanbul'a sahip çıkmaya söz veriyor musunuz? Seçim günü hem sandığa gitmeye hem sandığı namusumuz gibi korumaya söz veriyor musunuz?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un mert olduğunu ve sözünü tuttuğunu, bugüne kadar ne kendilerinin İstanbul'a ne de İstanbul'un kendilerine mahcup olduğunu söyledi.

Muhalefet gibi yanlışı, kusuru ve kabahati millette arayanlardan olmadıklarının altını çizen Erdoğan, şunları belirtti:

"Biz, eksiğini ve hatasını asla inkar etmeyen bir ekibiz. Milletimize kulak veriyoruz, sizden gelen geri dönüşlere göre kendimizi sürekli yeniliyor, ufkumuzu genişletiyoruz. Bugün de hem İstanbul'da hem tüm Türkiye sathında bizden daha dinamik, bizden daha enerjik, bizden daha vizyon sahibi bir kadro göremezsiniz. Varsın onlar karınlarında kırk tilki dolaştırıp kırkının da kuyruğunu birbirine değdirmeyecek ihtiraslar ve cinlikler peşinde koşsunlar. Biz hasbi ve harbi duruşumuzla, tevazumuzla, hüsnüniyetimizle daima milletimizin emrinde, hizmetinde, huzurunda olacağız."

"Milletimizin bizatihi kendisi bizim referansımızdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, referansın nereden verildiğinin bir kişinin nereden beslendiğini gösterdiğini aktararak, milletin bizatihi kendisinin referansları olduğunu, millete inandığını, onların da kendisine inandığını bildiğini ifade etti.

İstanbul'la birlikte diğer 80 vilayette kazandırdıkları eserlerin kendilerinin referansı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Hak ve özgürlükler alanında hayata geçirdiğimiz tarihi reformlar, bizim referansımızdır. Demokrasimizi vesayetin sultasından kurtararak güçlendirmemiz, bizim referansımızdır. Milli iradenin önündeki engelleri kaldırarak ülkemizde hakim kılmamız bizim referansımızdır. Dünyadaki tüm mazlumların umudu haline gelen bir Türkiye gerçeği, bizim referansımızdır. Girdiğimiz 17 seçimin hepsinden zaferle çıkmamızı da aynı şekilde bu referanslarımıza borçluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ayrımcılığın her çeşidini elimizin tersiyle ittik"

Erdoğan, her seçim öncesinde insanları korkutmak için kendileriyle ilgili ortaya bir sürü yalan ve iftira atıldığını fakat iftira atanların bir kez olsun haklı çıkmadıklarını, onların hiçbir zaman akıllanmadığını ve kendilerini düzeltmediğini dile getirdi.

"Onlar ne derse desin biz asla istismar siyaseti yapmadık. Kimlik siyaseti gütmedik. Kimsenin meşrebiyle, kökeniyle, hayat tarzıyla ilgilenmedik." diyen Erdoğan, bu kişilerin sandıkta hangi partiye oy verdiğine bakmadıklarını, bunun çetelesini tutmadıklarını vurguladı.

Ayrımcılığın her çeşidini ellerinin tersiyle ittiklerinin altını çizen Erdoğan, "Belediyelerimizin ve kamu kurumlarının kapılarını, Türkiye'ye vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkese açık tuttuk. Siyasi rekabetin, siyasi husumete dönüştürülerek, insanlarımız arasında bir fitne unsuru haline getirilmesine müsaade etmedik. Hele hele kazanma değil, sadece kaybettirme şantajıyla siyaset yapma fırsatçılığına hiç dönüp bakmadık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açık ve net ifade etmek istediğini anlatarak, "Biz, 1994'te bu şehrin emanetini devralırken neredeysek, 2002'de Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu üstlenirken hangi gayeyle hareket ediyorsak, bugün de aynı prensiplere bağlıyız. Tüm renkleriyle, tüm farklılıklarıyla, güzellikleriyle Türkiye'yi kucaklayan bir anlayışla 85 milyona aşkla hizmet ediyoruz." dedi.

(Sürecek)