Erdoğan: Savunmada Kaan'la Güçleniyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KAAN projesi ve yerli hava savunma sistemlerinin geliştirilmesinden vazgeçilmediğini belirterek, Türkiye'nin seçeneklerini artırarak güçlü Türkiye hedefine ilerlediğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KAAN'dan, kendi hava savunma sistemlerimizi geliştirmekten vazgeçmiyoruz. Türkiye'nin seçeneklerini artırıyoruz. İşte güçlü Türkiye'nin yol haritası budur"
Kaynak: AA
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