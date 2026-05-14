Erdoğan: Türkiye-Kazakistan ticaret hedefi 15 milyar dolar

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nun kapanış toplantısında yaptığı konuşmada, Kazakistan ile ekonomik ve ticari ilişkilerin her geçen gün geliştiğini belirterek, "iki ülke arasındaki ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarma hedefini kararlılıkla sürdürdüklerini" söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nun kapanış toplantısında konuştu. Erdoğan, "Sayın Tokayev'in liderliğinde yürütülen reform programının, Kazakistan'ın şahlanışının itici gücü olduğunu görüyoruz. Bu noktada, 15 Mart'ta gerçekleştirilen referandumla kabul edilen yeni anayasanın kardeş Kazak halkı için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.
Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Bağımsızlığı'nın 35'inci yılını idrak eden Kazakistan'ın her daim en yakın destekçisi olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sabahki görüşmelerimizde ortak gündemimizde olan pek çok konuyu ele aldık; ikili iş birliğimizi güçlendirecek 13 farklı belgeye imza attık. İş forumunun da ülkelerimiz arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Kazakistan'la ekonomik ilişkilerimizin her geçen gün daha da ileriye gitmesinden bahtiyarız."
Kazakistan'ın Sayın Tokayev'in güçlü liderliğinde ekonomi alanında kaydettiği ilerlemeleri büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. 2025 yılında gayrisafi yurt içi hasılası yüzde 6,5 gibi çarpıcı bir büyüme gösteren Kazakistan'da, kişi başına düşen milli gelir 15 bin dolara yaklaştı. Artık karşımızda, toplam dış ticaret hacmi 145 milyar doları bulan, Orta Asya'nın en büyük ekonomisine sahip bir Kazakistan vardır. Bu büyümenin de etkisiyle Kazakistan, 2025 yılında Türk dünyası içerisinde de en fazla ticaret gerçekleştirdiğimiz ortağımız olmuştur. 5 bin 500'e yakın şirketimiz; inşaattan finansa, turizmden bilişime 6 milyar dolara ulaşan yatırımlarıyla sadece refahı değil, aynı zamanda kardeşliğimizi de destekliyor. Müteahhitlerimiz ülkenin dört bir yanında değeri 30 milyar dolara varan 500'ü aşkın projeyi üstlendiler. Başarıyla tamamlayıp Kazak halkının hizmetine sundukları eserlerle ülkemizin gurur kaynağı oldular.
Diğer yandan Kazakistan'ın ülkemizdeki yatırımlarının da her geçen gün artmasından ziyadesiyle memnunuz. 750'den fazla Kazak firma, 2 milyar dolara yaklaşan yatırımla Türkiye'de faaliyetlerine devam ediyor. Karşılıklı güvene dayalı bir güçlü ortaklığımız sayesinde, ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl sonu itibariyle 10 milyar dolara yaklaştı. Tabii ki bunlarla yetinmiyoruz. Hedefimiz olan 15 milyar dolara, sürdürülebilir ve dengeli şekilde ulaşmak için çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Açıkçası, çok daha fazlasını yapabileceğimize, çok daha ileri seviyelere ulaşabileceğimize eminim. Bu minvalde, geçtiğimiz ay Astana'da düzenlenen Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nda kabul ettiğimiz, 'kapsamlı eylem planı' ticaret ve yatırım ilişkilerimize yeni bir soluk getirecektir. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantımız vesilesiyle bugün imzaladığımız yatırımların, karşılıklı korunması ve teşviki anlaşmasının, karşılıklı yatırımları daha da teşvik edeceğini düşünüyoruz.
Bugünkü görüşmelerimizde ayrıca, Kazakistan'la elektronik izin sistemine geçilmesi, geçiş belgesi kotalarının artırılması, ikili ve transit taşımaların serbestleştirilmesi gibi ticaretimizin olumlu etkileyeceği konuları da ele aldık. Bu hususlarda, önümüzdeki dönemde ilerleme sağlayacağımıza inanıyorum. Bölgesel çatışmalar, enerji arz güvenliği, yapay zeka dönüşümü ve tedarik zincirlerindeki kırılmalar gibi çok boyutlu sınamalarla karşı karşıyayız. Bu dinamiğin bir sonucu olarak ülkeler arasında iş birliğinin geliştirilmesi daha da önem kazanmıştır. Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev'in vizyoner yaklaşımı, Kazakistan'ın yapay zeka alanındaki atılımlarını takdirle takip ediyoruz.
