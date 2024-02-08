Erdoğan: Kendi ülkesinin felaketinden medet umacakları üzüntüyle takip ediyoruz - Son Dakika
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Erdoğan: Kendi ülkesinin felaketinden medet umacakları üzüntüyle takip ediyoruz

Erdoğan: Kendi ülkesinin felaketinden medet umacakları üzüntüyle takip ediyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Sincik'te yaptığı konuşmada, kendi ülkesinin felaketinden medet umacakları üzüntüyle takip ettiklerini belirtti. Ayrıca, deprem gibi ortak bir acı karşısında bile kendi küçük hesaplarından vazgeçemeyenleri mahşeri vicdana havale ettiklerini ifade etti.

08.02.2024 20:36
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Sincik'te, "Kendi ülkesinin felaketinden, kendi milletinin sıkıntılarından medet umacak seviyeye düşenleri üzüntüyle takip ediyoruz. Daha kötüsü, beklediğini bulamayınca dönüp kendi ülkesine ve halkına husumet besleyecek, hakaret edecek, iftira atacak kadar alçalanlar var. Onlara da yazıklar olsun. Deprem gibi ortak bir acı karşısında bile kendi küçük hesaplarından vazgeçemeyenleri mahşeri vicdana havale ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yurttaşlara seslendi. Erdoğan, şöyle konuştu:

"ADIYAMAN'I 'ACIYAMAN'A ÇEVİREN DEPREMİN İZLERİNİ SİLİYORUZ"

"Bizim Sincik'e vefa borcumuz var. Sincik, her seçimde rekor oy oranlarıyla bizim yanımızda yer almış bir ilçemizdir. Geçtiğimiz mayıs ayındaki seçimlerde de yüzde 95'i bulan bir oy oranıyla yine yanımızda yer aldınız. Hatırlarsanız 2015 yılında da teşekkür için ilçemize geldik, sizlerle hasbihal etmiştik.

Güzel insanların şehri Adıyaman'ı adeta 'Acıyaman'a çeviren depremin izlerini birer birer siliyoruz. Sadece bununla kalmıyoruz; şehrimizin önüne daha güzel, daha müreffeh, daha aydınlık bir geleceğin kapılarını açıyoruz.

"KENDİ ÜLKESİNİN FELAKETİNDEN, KENDİ MİLLETİNİN SIKINTILARINDAN MEDET UMACAK SEVİYEYE DÜŞENLERİ ÜZÜNTÜYLE TAKİP EDİYORUZ"

Kendi ülkesinin felaketinden, kendi milletinin sıkıntılarından medet umacak seviyeye düşenleri üzüntüyle takip ediyoruz. Daha kötüsü, beklediğini bulamayınca dönüp kendi ülkesine ve halkına husumet besleyecek, hakaret edecek, iftira atacak kadar alçalanlar var. Onlara da yazıklar olsun. Deprem gibi ortak bir acı karşısında bile kendi küçük hesaplarından vazgeçemeyenleri mahşeri vicdana havale ediyoruz. Biz, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla her alanda olduğu gibi mahalli idarelerde de ülkemizi hak ettiği yere çıkarmanın mücadelesini vermeyi sürdürüyoruz.

Kendimizden öte, nesiller boyu bu toprakların havasını soluyacak, suyunu içecek, ekmeğini yiyecek evlatlarımız için bu davayı zaferle taçlandırmaya mecburuz. Kardeşlerim; mesele sen-ben meselesi, şu parti-bu parti meselesi değil. Mesele, millet olarak inancıyla, kültürüyle, medeniyetiyle, hayalleriyle, hedefleriyle birlikte topyekun başlattığımızı şu kıyamı başarıya ulaştırma meselesidir.

"BENİ YALANCI ÇIKARMAYIN"

İnlice beldemiz, depremden en çok etkilenen yer. Şu anda Çevre Şehircilik Bakanım oraya gitti. Yerinde orayı görerek, eksiklerimiz neler, ona süratle müdahale edelim istedim. İkincisi; Sincik- Malatya karayolu projelendirildi, en kısa zamanda inşallah burayı da yapacağız. Bakanım burada, kendisine talimatı verdim. Ayrıca Sincik- Kahta arası yol gerçekten çok çok virajlı. Evet, yani uzakta değil Bakan burada. Hem Sincik-Kahta yolu hem de Malatya... İnşallah bunların adımını süratle atıyoruz, atacağız. Beni yalancı çıkarmayın."

Kaynak: ANKA

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