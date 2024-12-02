Erdoğan Konuşurken İsrail ile Ticaretin Kesilmesini İsteyen 9 Protestocu Tutuklandı

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Haber: Hakan KAYA

(İSTANBUL) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum etkinliğinde konuştuğu sırada "Gemiler Gazze'ye bomba taşıyor" diyerek İsrail'le ticareti protesto eden 9 kişi tutuklandı. Tutuklama kararının 2911 sayılı Toplantı, Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten alındığı, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından adli kontrol kararı verildiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum 2024'ün açılışında yaptığı konuşma sırasında Cuma günü protesto edilmişti. Erdoğan, "Gemiler Gazze'ye bomba taşıyor" diyerek konuşmasını bölen kişilere karşı, "Yavrum siyonistlerin burada dili ağzı olma. Aynen siyonistlerin dili ağzı gözü olmak suretiyle burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın netice alamazsınız. Dünyadaki siyonistler Tayyip Erdoğan'ın nerede durduğunu çok iyi biliyor. Ama siz hala anlayamamışsınız" ifadeleriyle karşılık vermişti.

3 günlük gözaltı

Erdoğan'ın konuşması sırasında protestoyu gerçekleştiren iki kişi ile salonda protestoya hazırlandıkları ileri sürülen diğer iki kişi ve kongre merkezi önünde İsrail'le ticaretin kesilmesi yönünde sloganlar atan 5 kişi olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen protestocuların gözaltı süresi 3 gün sürmüştü. Protestocular bu sabah İstanbul Adliyesi'ne sevk edilirken, savcılığın emniyet ifadesiyle ve tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

9 tutuklama

Mahkeme savcılığın talebine uyarak, 9 protestocunun tutuklanmasına karar verdi. Tutuklama kararının 2911 sayılı Toplantı, Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten alındığı, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından da adli kontrol kararı verildiği öğrenildi.

"'Free Free Palestine' şeklinde konuşma yapıp slogan attıkları..."

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, tutuklama kararına sosyal medya hesabından tepki göstererek, "İşte AKP iktidarının ileri demokrasi ile kurduğu seyyar giyotin düzeni!" ifadelerine yer verdi. Emir'in paylaştığı savcılık sevk yazısında, protesto eyleminin "Filistin İçin Bin Genç ve Direniş Çadırı" isimli gruplarca, salon içerisinde Gülşah Eldemir, Emre Tekinkaya, Şeyma Yıldırım ve Mücahit Özel tarafından "Stop Fueling Genocide" pankartıyla ve değişik sloganlarla gerçekleştirdikleri yer aldı. Yazıda ayrıca salonun dışında bulunan Çile Uğur, Cemile Akça, Fatma Dilara Gezmişoğlu, Fadime Merve Erdem ve Mürüvvet Sena'nın da "Soykırımcılarla işbirliği yapanları TRT Forumuna davet ediyorlar" söylemleri ile "Free Free Palestine" şeklinde konuşma yapıp slogan attıkları ve bunların kuvvetli suç şüphesini gösterdiği belirtildi.