- Erdoğan, Laçın Uluslararası Havalimanı ve Kelbecer-Laçın otoyolunda incelemelerde bulundu

LAÇIN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da Laçın Uluslararası Havalimanı ve Kelbecer-Laçın otoyolunda yürütülen yapım çalışmalarını inceledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'da temaslara başladı. Erdoğan, Laçın ilinde inşa edilen ve Karabağ'ın dünyaya açılan 3. kapısı olan Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılış törenine katıldı. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte havalimanının sembolik açılışını simgeleyen kurdeleyi kesti. İki lider Laçın Uluslararası Havalimanı'nın sembolik anahtarların takdim edilmesinin ardından havalimanını gezerek oluşturulan şartlar hakkında bilgi aldı.

Erdoğan daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Kelbecer-Laçın otoyolunda yürütülen yapım çalışmalarını inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti kapsamında Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile birlikte Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi'ne ve 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nün 107. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek konser programına katılacak.